Paty Maldonado se conmovió con Claudia Conserva

La semana pasada se supo que la animadora Claudia Conserva padece un cáncer de mama. Muchas figuras del espectáculo nacional salieron al ruedo para apoyar a la esposa de Pollo Valdivia, que es un rostro que hace décadas es muy reconocida en nuestro país. Por lo mismo, la ex Miss 17 contó en sus redes sociales lo que le pasaba:

“El mismo viernes 17 de junio me hacían biopsia a una pechuga (mama) y a un ganglio. Todo cambió en un año por dentro, y por fuera, todo cambió en un día. 2021 todo perfecto, 2022 sombras sospechosas para estudiar y analizar”, reveló la conductora de Milf.

De alguna forma, la declaración de Claudia conmovió a Patricia Maldonado, quien quiso enviarle un potente mensaje de apoyo, luego que se mostrara en el programa “Las Indomables” que dirige junto a su amiga Catalina Pulido: “Quiero aprovechar de mandarle un saludo a Conserva, con quien no tengo una relación, pero quiero solidarizar con ella porque sé perfectamente lo que significa eso, porque mi familia lo hemos tenido y hemos sufrido enormemente”.

Además, la ex panelista de Mucho Gusto agregó que “en esta humilde morada le queremos dar un saludo grande, darle mucha fuerza y energía porque es lo que necesita para seguir adelante con lo que viene”. Finalmente, Paty Maldonado señaló que Claudia Conserva “es una mujer joven y no me cabe duda que va a salir adelante, y nos solidarizamos contigo y tu familia”.

