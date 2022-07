Brasileña demanda a banco tras recibir tarjeta con apellido ‘zorra’

Una mujer brasileña de 29 años, de Campo Grande, cuya identidad no fue revelada, demandó a una entidad bancaria tras recibir su nueva tarjeta y percatarse que su apellido tendría la palabra “vagabunda” (en español significa “zorra”). Por dicha situación ella exige la suma de R$ 50 mil reales (alrededor de $8.886.167,21 pesos chilenos) a modo de indemnización.

En entrevista al portal de noticias brasileño G1, Ederson Lourenço, que es el abogado que representa la víctima, brindó más detalles de cómo sucedió todo: “Mi cliente vino a mí poco después de recibir la tarjeta. Me dijo que estaba en su casa en una reunión con amigos y había salido a abrir el sobre en el que estaba la tarjeta después del trabajo. Cuando abrió el papel, leyó ‘zorra’ en la tarjeta, dijo que se echó a reír, pero luego se dio cuenta de lo que había pasado”, señaló.

Lourenço añadió que el sobre llegó con el nombre correcto, sin embargo la mujer tuvo una sorpresa cuándo lo abrió y se enteró del insólito apellido.

Banco dice que mujer solicitó el cambio de apellido a ‘zorra’

En una nota oficial, el C6 Bank afirmó que realizó los respectivos análisis y que habría concluido que la propia mujer hizo los cambios respectivos “sin interferencia de ninguna persona en el proceso”.

La clienta a su vez negó la información compartida por el banco y dijo que nunca haría algo así deliberadamente. “Estaba enojada, no entendía la situación. Nunca pediría mi propia tarjeta con ese nombre. Había gente en casa, me daba vergüenza. Me sentí humillada, avergonzada y sin saber lo que estaba pasando. ¿No vieron ellos [el banco virtual] que eso es un delito?”, preguntó.

Sobre el porqué solicitó la nueva tarjeta, la mujer explicó en entrevista que había intentado realizar dos transacciones pero ambas fueron rechazadas. “Ordené a través de la aplicación. Entré a la pestaña para solicitar una nueva tarjeta y la solicité, la aplicación no pidió cambio de datos en ningún momento, solo la solicité. Nunca haría eso. Mi primera tarjeta fue normal, no hice más que pedir la tarjeta normalmente”.

“Revisamos los registros de acceso a nuestra aplicación y, según los registros, la solicitud de la tarjeta con el nombre fue realizada por la aplicación del usuario, en una transacción autenticada por una contraseña, sin interferencia de ninguna persona en el proceso. El cliente puede volver a emitir la tarjeta sin costo alguno”, señaló el banco en su nota oficial.