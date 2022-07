Hasta las aves...: Gaviota “se robó” hula hula de malabarista en Valparaíso

Éxito viral desatado. Una gaviota se llevó el hula hula que un malabarista estaba usando, mientras se grababa realizando sus trucos en Valparaíso y todo quedó grabado para el festín de redes sociales.

El ciudadano colombiano de 33 años, Joan Ortiz, conversó con LUN, y entregó detalles de cómo ocurrió el hecho, cuando realizaba sus maniobras en el Palacio Yugoslavo de Valparaíso.

“Me dedico más a tatuar que al malabar, pero ese día fui a entrenar, por hobby”, dijo, agregando que estaba grabando un video “que se me había ocurrido y que me resultó. Luego lo iba a compartir en Instagram”.

Pero mientras lanzaba los aros “caché al tiro lo que había pasado porque se enredó en su cuello y la gaviota casi se cae”. El ave siguió volando, con el hula que le quedó entre el cuello y un ala y “ahí se la llevó”.

Ortiz cuenta que el hula hula no lo recuperó y que “nos reímos mucho, había más personas en el lugar y fue muy gracioso”.