¿Por qué los extraterrestres nunca han visitado la Tierra?

La paradoja de Fermi - un conflicto entre la falta de pruebas claras de vida extraterrestre y las altas estimaciones de su existencia - ha desconcertado a los científicos durante décadas. Sin embargo, el Dr. Michael Wong, de la Institución Carnegie para la Ciencia, y el Dr. Stuart Bartlett, del Instituto Tecnológico de California, afirman haber encontrado una posible explicación.

En un estudio publicado en la revista Royal Society Open Science, analizan investigaciones anteriores que demuestran que las ciudades crecen de forma “superlineal” -a un ritmo más rápido que el lineal- gracias a su naturaleza social.

“Este tipo de crecimiento puede tener algo que ver con las interacciones sociales dentro de las ciudades. En otras palabras, se puede pensar en las ciudades como “reactores sociales” en los que la información fluye más rápidamente”, explica Wong a Metro. “Nuestra hipótesis es que las civilizaciones planetarias pueden comportarse de la misma manera que las ciudades, especialmente si la información puede fluir entre los individuos a través del “dataome”, una palabra acuñada por el astrobiólogo Caleb Scharf para describir todas nuestras formas externalizadas de información, incluyendo libros, radio, computadoras, etc. De ser así, las civilizaciones planetarias podrían dirigirse hacia algún tipo de barrera emergente que limite su crecimiento. Llamamos a esa barrera “agotamiento asintótico””.

Según los científicos, el agotamiento de la capa de ozono, la escalada de armas de destrucción masiva y la caza de ballenas podrían llevar al agotamiento en la Tierra. Y lo mismo podría estar ocurriendo con las civilizaciones extraterrestres.

“Proponemos la idea de que, o bien se encuentran con el agotamiento a escala planetaria, induciendo un colapso o una regresión significativa, o bien trascienden a otro modo de ser y llegar a ser en el que eligen conscientemente dar prioridad a la salud, el bienestar, la sostenibilidad, etc. Si una civilización experimenta ese “despertar homeostático”, ya no priorizará el crecimiento ilimitado. Por lo tanto, no podemos esperar que las civilizaciones se extiendan colonialmente por la galaxia”, añadió Wong.

La paradoja de Fermi, sin embargo, es una cuestión abierta y nadie sabe con seguridad cuál es la respuesta. Por ello, los investigadores afirmaron que han redactado una hipótesis, y que debe ser presentada como tal.

“Como muchas otras cosas en astrobiología, todavía no hay pruebas definitivas de que sea cierta. Espero que la gente lea el artículo con atención y decida por sí misma si le parece una buena idea. Como siempre, estoy abierto a comentarios constructivos y a otros puntos de vista”, concluyó el especialista.

Metro habló con el Dr. Michael Wong para saber más.

ENTREVISTA

Michael L. Wong, becario postdoctoral en el Laboratorio de la Tierra y los Planetas de la Institución Carnegie para la Ciencia

¿Por qué suponemos que las civilizaciones alienígenas evolucionan y se desarrollan y sufren problemas similares a los humanos?

—Un supuesto subyacente en nuestro trabajo es que las civilizaciones planetarias son un fenómeno emergente. Es decir, aunque los detalles de la vida alienígena puedan ser diferentes, sus estructuras organizativas a gran escala pueden seguir leyes similares.

¿Por qué los extraterrestres estarían interesados en contactarse con los humanos?

—Si los extraterrestres deciden ponerse en contacto con nosotros, me pregunto si será simplemente porque tienen curiosidad. Quieren conocernos, que nosotros les conozcamos a ellos y que nos deleitemos mutuamente en el hecho de que ninguno de nuestros mundos está solo en el universo.

¿Qué se puede esperar?

—Publicamos esta idea para provocar el debate, la introspección y el trabajo futuro. Aunque la hipótesis no se aplique a las civilizaciones extraterrestres, es importante saber si nuestras actividades globales nos están llevando a una trayectoria de agotamiento. Si es así, deberíamos intentar comprender cómo evitar ese destino particular. Es importante saber que poseemos las capacidades cognitivas para darnos cuenta de lo que estamos haciendo a nuestro mundo a escala planetaria -ninguna otra especie que conozcamos ha tenido esta capacidad- y por ello nos encontramos en un momento único de la historia. ¿Utilizaremos nuestras capacidades cognitivas para ayudarnos a largo plazo, o las utilizaremos para destruirnos a nosotros mismos? La elección, como se dice, depende de nosotros.

CIFRA

+2000

años podrían tardar los humanos en establecer contacto con los extraterrestres en el mejor de los casos, según un reciente estudio realizado por investigadores de la Universidad Normal de Beijing. Sin embargo, una visión pesimista es mucho más larga: 400.000 años.