Rodrigo Sepúlveda se descargó e hizo un llamado a empresas tras duro sistema frontal: “No entiendo cómo no agarran un camión y no van a ayudar”

Durante este fin de semana gran parte de nuestro país se ha visto afectado por el sistema frontal, lo que ha provocado que muchas familias tengan complicaciones en sus viviendas, esto tras inundaciones o por las bajas temperaturas. En este contexto, es donde Rodrigo Sepúlveda aprovechó y le mandó un mensaje a las autoridades.

“Esto es lo que pasa, esto es lo que pasa en Chile. Parece que nos damos cuenta que la gente necesita cosas cuando hay grandes tragedias, si no da lo mismo. Que vivan al lado de un canal, da lo mismo, no les va a pasar nada. Pero cuando hay tragedias, se empiezan a preocupar”, comenzó su reflexión mientras conducía “Meganoticias Alerta”.

“No están pidiendo casas lujosas y miles de millones de pesos para reconstruir su casa... ¿Qué te están pidiendo? Te están pidiendo nailon, planchas de zinc, frazadas, eso te están pidiendo”, aseguró e hizo énfasis en las cosas que más necesitaban tales como comida, viviendas dignas o de ser el caso material para reparar sus hogares.

Luego, el conductor de Mega nombró algunas grandes tiendas del retail por no prestar auxilio. “No entiendo cómo empresas grandes de construcción, como Homecenter o Easy, no entiendo cómo no agarran un camión y no van a ayudar. Esto es de ayuda social”, mencionó.

“Por qué no existe un supermercado que diga: ‘Yo me voy a rajar con todos los niños, les voy a dar yogurt, cereales, barritas, dulces’... ¿Por qué no nace eso? De verdad, no lo entiendo. Necesitamos una mano solidaria. Viejo, es ayudar no más”, sentenció.