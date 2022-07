Test viral: Descubre cómo eres según la imagen que veas primero

Este reto viral consiste en dejarse llevar por el primer impulso de selección. Es muy seguro que el cerebro reconozca dos imágenes casi en simultáneo, pero la idea es tratar de reconocer cuál fue la imagen que saltó primero a la vista.

En este caso hay una imagen muy sencilla en colores vivos que muestra dos imágenes: Un perfil humano y la luna. Para cualquiera de las dos imágenes existe una interpretación según los psicólogos, y esto determinará algunos rasgos de personalidad que te interesará descubrir.

Esta imagen se ha vuelto viral en redes (Agencias)

Aquí las respuestas

Una vez que hayas mirado el dibujo y tengas elegida la opción, puedes buscar la explicación científica. Según cita Depor, esta es la descripción para cada una de las opciones que se presentan en esta prueba visual:

La luna: Tienes el don de ver más allá de cualquier tipo de manipulación. Miras con los ojos del alma, para que puedas conocer a las personas por lo que realmente son y no por lo que pretenden ser.

Tu intuición está muy desarrollada, por lo que la información te llega sin esforzarte por encontrarla y esto te da una gran ventaja para gestionar tus relaciones, ya que te mantiene alejado de todas las personas falsas y malintencionadas, salvándote de muchos problemas y corazones rotos. Cree en tu don y trabaja para mejorarlo, te hará bien.

La silueta de un rostro humano: Eres de los que da el 100% en todo lo que hace. Esta cualidad puede ser muy criticada en nuestra sociedad actual, donde muchos parecen no comprometerse realmente con nada y vivir superficialmente. Es importante que sepas que no te equivocas y que la dedicación es una de las características más especiales que puede tener una persona y que siempre nos saca adelante, ayudándonos en la realización de nuestros sueños. Siéntete orgulloso de quién eres y no dejes que nadie te juzgue porque estás haciendo un excelente trabajo.

Un entretenimiento de moda

Fue a raíz de la declaración de pandemia por Covid 19 por parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en marzo de 2020 cuando cobró fuerza el uso de diferentes opciones de entretenimiento para todos los que debían permanecer en confinamiento, en los hospitales o con pocas opciones de ocio.

Los hay de muchas formas, como los retos por tiempo, los acertijos, las adivinanzas o trivias, las pruebas de matemáticas, de lógica y las muy populares pruebas de personalidad, como esta que estamos mostrando y que se usan comúnmente en el área de la psicología clínica, y permiten conocer algunos rasgos psicológicos y de personalidad (sentimientos y actitudes).

El objetivo es “identificar la forma habitual de reacción frente a determinadas circunstancias y tipos de personas”, precisa la Universidad Tecnológica Latinoamericana en línea Utel.mx.

En este caso solo hay pocos segundos para activar la observación, lo que permite hacer verdadera gimnasia cerebral y pasarla bien.

