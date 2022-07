Fran Masanes publica violentos mensajes de Claudio Castellón cuando eran pareja

Un nuevo capítulo suma el conflicto contra el actor de Mega, Claudio Castellón, a quien se le acusa de tener un violento historial contra sus exparejas y también con su compañera de canal Sigrid Alegría. En esta ocasión, Fran Masanes, madre de su pequeña hija, quien interpuso una demanda por violencia intrafamiliar en su contra, publicó en su cuenta de Instagram una serie de relatos que confirmarían su agresividad.

“¡Qué chucha te pasa!”

“Se levanta enojado porque el Bruno está en la pieza, lo saca de mala manera, le digo ‘¿qué pasa?’ y me dice ‘¡cállate!. Yo le respondo ‘oye, no me hables así’. Entra a la pieza con una energía horrible, tiro el cubrecama para taparme y me dice ‘qué chucha te pasa’. Prende la luz, le digo ‘nada’. Tiré el cubrecama para taparme, me dice ‘¿te vas a creer la raja ahora que vas a recorrer Santiago en auto y yo a pata?, ¿no era que te ibas ayer?’. Todo esto en tono violento”, publica en uno de los mensajes.

[ La revelación de Patricia López en su cumpleaños 45: está embarazada ]

“Perro reconchesu...”

“(Me dijo) ‘te da lo mismo que tu perro culiado me despierte. Prende la luz, me voy a ir a fumar un cigarro, sube y el Bruno se orinó arriba y empieza: ‘Perro reconchesumadre, hijo de puta (mientras limpia), ya se va a acabar esto’” (sic), añadió.

“Analfabeta”

Posteriormente, publica un nuevo mensaje, que habría recibido cuando eran pareja.

“Me da pena tu futuro, lo que te espera, que un hueón te mantenga y te solucione la vida. Analfabeta. La ropa de A… también la pago yo. Flaite. Te encanta sentirte superior, que te esté yendo bien y a mí mal, ponerme la pata encima. Le compras puras hueás rosadas, ni que fuera Barbie” se lee en la imagen, que fue compartida por el medio Página7

“Eres la peor escoria”

El último mensaje que comparte, corresponde al 14 de noviembre del 2021, donde el actor sacaría a la luz todo su odio contra la madre de su hija.

“Trata de no tener más hijos, porque lo haces como el pico como mamá. Basura. Dejaste a tu hija botada 3 días para irte a maraquear y ahora la dejas 7 más. Te odio. Púdrete. Eres la peor escoria. Imbécil. Me las vas a pagar, te voy a quitar a la A… nos vamos a ver en tribunales. Hueona de mierda”.

Fran Mesanes explicó que al leer estos mensajes la ayudan a no echar pie atrás en su demanda contra el actor.

“Anoto porque no quiero olvidar, porque cuando he sido débil y creo que las cosas pueden cambiar o por lo menos mejorar, ¡vuelvo a leer esto y me doy cuenta que NO!”, fue parte de sus reflexiones.