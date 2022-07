Joven denuncia a la policía que le robaron el auto y se vuelve viral: había olvidado donde lo había estacionado

Una joven se volvió viral en redes sociales luego de revelar que denunció a la policía el robo de su vehículo. Sin embargo, la realidad era otra: había olvidado donde había dejado estacionado el vehículo.

Según consigna el portal 20 Minutos, la mujer compartió dos imágenes a través de su cuenta de Twitter, en donde dio a conocer lo ocurrido.

En una de las fotografías, la joven aparece llorando junto al siguiente texto: “Yo saliendo del cine pensando que me habían robado mi carro y solo no me acordé dónde estaba estacionada”.

En la otra imagen, figura una patrulla de la policía. “Imagínense el nivel de imbécil con el que quedé con los polis”, expresó.

El mensaje de la joven cuenta con más de 50 mil likes y 2 mil retuiteos, siendo además replicado en diversos medios.

“Ya me arrepentí de subir esta mamada”, señaló finalmente tras ver la repercusión que tuvo su tuiteo.

