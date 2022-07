Round en “Mucho Gusto”: Beatriz Sánchez y Karla Rubilar se enfrentaron por propuesta constitucional

Esta mañana se vivió un tenso momento en el matinal de Mega, “Mucho Gusto”, en donde la exconstituyente Beatriz Sánchez tuvo un desacuerdo con la exministra del gobierno de Sebastián Piñera, Karla Rubilar sobre la propuesta constitucional.

Todo comenzó cuando, la periodista comentó que “concluimos un texto después de un estallido social y responde a muchos temas que estaban presentes en la calle. Yo creo que el texto presenta un camino para cambiar algunas cosas: salud distinta, pensiones distintas y una educación distinta”.

Posteriormente, indicó que “una cosa es mirar la realidad y otra cosa es comprometer un cambio”.

A raíz de estos dichos, Rubilar le respondió que “está agarrando fuerza que este texto no puede quedar así. Si hay algo que debiéramos transmitir, es que la gran mayoría no está convencida. Creo que todos estamos de acuerdo en que hay que hacer cambios en este país”.

Luego, la conductora del espacio, Paulina de Allende-Salazar, planteó una interrogante: “¿Se acaban las AFP y la propiedad individual sobre los fondos de pensiones de los trabajadores?”.

“Uno de los problemas que uno puede encontrar en esta constitución es que es bien interpretable. Pero voy a contestar: mi respuesta sería es que nada garantiza que no haya AFP el día de mañana ni propiedad individual sobre los fondos de pensiones”, aseguró Rubilar.

Por otra parte, la excandidata presidencial dio su punto de vista: “La respuesta es clarita: no. No se acaban porque el artículo 45 no define un sistema, define principios de este sistema. La propiedad sobre los fondos, la vivienda y sobre todo lo que todas y todos tienen, está garantizado por la Constitución, lo demás es suposición. Lo segundo, se generan principios para que las pensiones mejores. Es la ley la que va a determinar todos estos detalles que estamos conversando”, explicó.

“Hoy día, lo que nos pasa, es que tenemos malas pensiones, mala salud, salarios muy bajos, no tenemos derecho al agua. Lo que hace esta Constitución es responder a esas demandas”, complementó Sánchez.

Karla volvió a arremeter en contra de Sánchez: “Si tú no puedes ocupar tus recursos para fines distintos de los pagos de estos beneficios, se interpreta claramente que tus fondos se van a terminar sin poder heredar”.

“¡Esa es una interpretación tuya!”, criticó Sánchez, a lo que la exministra exclamó que: ¡No es una interpretación!.

“¡Es derecho a la propiedad!”, insistió finalmente la comunicadora.