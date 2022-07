“Si me van a hacer algo...”: Fernando Paulsen revela amenazas que lo alejaron de las redes sociales

Fernando Paulsen se refirió a las razones por las cuales decidió cerrar hace cerca de cuatro meses atrás su cuenta de Twitter. Según reveló el periodista a Julio César Rodríguez en el late Síganme los buenos del Canal Vive, recibió una serie de amenazas a través de la mencionada red social.

“Hubo una serie de amenazas que las derivaron a través de mis hijos. A mí, no tengo problema que me digan lo que me digan y que me amenacen lo que quieran, pero cuando empiezan a meter a los hijos, yo dije ‘esta cuestión no’ y cerré Twitter”, señaló el comunicador.

En ese sentido, Paulsen afirmó que “me amenazaron a mí, pero a través de las cuentas de los hijos. ‘Dile a tu papá que se cuide, que va a tener consecuencias lo que dijo anoche’”.

“Mis hijos empiezan a asustarse, empiezan a llamarme y yo digo ‘no les puedo traspasar esta cuestión’. Si me van a hacer algo, que me lo hagan, pero no tienen por qué utilizar las redes que tenemos para hacer eso”, expresó.

Finalmente, el periodista señaló al respecto que “me retiré (de Twitter) y para serte franco, no pasa nada”.

