Jorge Baradit trata de “pájaro resucitado” a Óscar Andrade tras alabar a Pinochet

El escritor Jorge Baradit desenfundó la pluma para ningunear al cantante Óscar Andrade luego que alabara a Augusto Pinochet en el programa Sin Filtros y asegurara que el fallecido dictador “era mucho más democrático que ustedes”, indicando a los militantes de izquierda que participan del espacio de debate que conduce Gonzalo Feito.

Ante esta afirmación, el exconstituyente sacó la escoba y barrió el piso con el músico, quien señaló que “la mayoría hipócrita, por lo menos Pinochet tenía lista negra pública, era mucho más honesto” y acaba estrenó su último hit en apoyo del rechazo “La Dictadura democrática”.

“Que este pobre personaje cuente cómo tuvo que mutilar groseramente la canción LLEGÓ VOLANDO, de Patricio Manns, para poder cantarla en TV”, comentó el autor de “La Dictadura. Historia secreta de Chile” en su cuenta de Twitter.

Baradit compartió un extracto de la participación de Andrade en “Sin Filtros” y preguntó irónicamente “¿De qué cementerio fueron a desenterrar a este pájaro resucitado para hacer semejante ridículo?”.

Las palabras de Óscar Andrade, en defensa de Pinochet, fueron en respuesta a los dichos que realizó el exmúsico de Los Prisioneros, Claudio Narea, quien pidió que no lo relacionaran con la izquierda, porque siempre no era un artista comprometido contra la dictadura.

“Lo último sobre Andrade: nunca lo vi en ningún escenario del 83 en adelante. No era un artista comprometido con la lucha contra la dictadura. No lo vendan como de izquierda porque no lo era. Celébrenlo como uno del Rechazo nomás, a secas”, escribió el excompañero de Jorge González.

¿Quién es Óscar Andrade?

Si usted es más de Marcianeke y se siente “Ultra solo” al no entender quién es este personaje, le contamos que se trata de un cantante que se hizo conocido en los años 70.

El año 80′ lanzó su disco “Tiempo” que se convirtió en un éxito, ganándose discos de oro y platino. Fue invitado al Festival de Viña del Mar, gracias al hit “Noticiero crónico”.

Hasta antes de ser invitado al programa “Sin Filtros”, su tendencia política era más cercana al Apruebo.