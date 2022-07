Natalia Valdebenito de cara al plebiscito: “Contra el fascismo soy capaz de cualquier cosa”

Natalia Valdebenito fue invitada al programa Ciudadano ADN, donde llegó para hablar de la segunda temporada de su show “FEA” en el Teatro San Ginés, pero también sobre el acontecer nacional y el plebiscito de nueva Constitución, con el cual dijo estar “optimista si gana el Apruebo”.

“Hay un proceso democrático del cual me siento absolutamente incluida, que es haber votado por quienes escribieron la nueva Constitución y no entiendo a quienes piden volver a hacerlo”, aseguró Valdebenito.

Con respecto al texto señaló: “Cuando leo la nueva Constitución me encuentro con buenas sorpresas, que tienen que ver con el derecho a lo que no teníamos derecho, que es la salud, la vivienda y la educación, a la soberanía de los cuerpos y varias otras cosa (…) Yo voto Apruebo y todo el mundo lo sabe y fea y todo doy la cara”.

Fiel a su estilo, Natalia Valdebenito se refirió a los exconstituyentes que se encuentran haciendo campaña por el Rechazo por medio de Fake news y dijo: “Usar una red social para mentir me parece peligroso y confunden a la gente”. “Es retroceder, es mala leche y participar de la Convención para atornillar al revés es el acto más antidemocrático que pueden haber cometido esas personas”, aseguró.

“Si gana el Rechazo (lo atribuiría) a la mentiras, a cómo se hizo el proceso y cómo se trató de enlodar, por ejemplo, personas como (Teresa) Marinovic faltando el respeto a otras constituyentes es graves y enlodaron la Convención” , sostuvo la actriz. “No le creo a la derecha que sea capaz de reformar”

Pero ojo, ya que si bien recalcó varias veces que su opción es el Apruebo, Natalia Valdebenito manifestó: “Si gana el Rechazo, que no lo creo, hay que aceptarlo porque es un proceso democrático y eso se respeta”. “Y desde ese lugar no le creo a la derecha que sea capaz de reformar, porque todo este tiempo ocupó el Tribunal Constitucional para acotar nuestros derechos y cada vez que se quería avanzar no lo permitían”, añadió.

Por último y al ser consultada sobre si participará en la franja por el Apruebo, Natalia Valdebenito señaló entre risas: “Por desesperación fui parte de la franja de Boric y contra el fascismo soy capaz de cualquier cosa”. “Tenemos que convivir con el parámetro de la belleza hegemónica y no hay que ser especialmente bella o especialmente fea para que te digan fea, y desde ese lugar creo que tengo todo el derecho a hacerlo, porque en redes sociales (me lo dicen) todo el día”, afirmó la comediante.