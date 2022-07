El desesperado desahogo de un adulto mayor en el Metro tras ser asaltado por dos extranjeros en la Plaza de Armas

“Váyanse de nuestro país, no los queremos aquí, somos chilenos, aunque les duela, maldita lacra”. Así parte el video que circula a esta hora en redes sociales, de un adulto mayor desesperado que va viajando en el Metro, a quien dos extranjeros le robaron todo su dinero en la Plaza de Armas.

“Como cul**, no son de aquí, no de chilenos, ustedes no saben sus costumbres, yo soy chileno y lo defiendo, soy chileno viejo aunque me peguen”, gritaba en el vagón, mientras una mujer lo trataba de calmar y otro hombre le pedía que se calmara y que hablara con respeto.

“Me duele que mi país se esté yendo al hoyo, trabajando 40 años viejo, luchando, para no poder salir de tu casa para que te roben y te maten (...) era mucho dinero y que me roben en la plaza dos venezolanos, chucha, despierten”, decía el hombre, mientras se tomaba la cara con impotencia.

El resto del video ya que Twitter no permite subirlo de una sola vez pic.twitter.com/tDqD3PS5j6 — blue (@blue37388) July 15, 2022

Los comentarios en su mayoría solidarizaban con el hombre, y criticaron el ingreso sin control de los inmigrantes al país.

De hecho la ahora exconvencional Tere Marinovic compartió el video y manifestó: “Sin palabras, un testimonio desgarrador. Y más encima que venga una persona joven a decirle: contrólate weón”? Alguien tendrá los datos de este señor?”.