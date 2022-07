“Están defendiendo a las AFP”: la interpelación en vivo de Tomás Mosciatti a Francisco Orrego en 100 Indecisos

El periodista Tomás Mosciatti interpeló en vivo al vocero de “Con mi plata no” Francisco Orrego en el programa de Mega 100 Indecisos.

“La derecha ante la nueva Constitución lo que ha hecho es defender de forma acérrima las AFP y emplea algunos argumentos: es importante para el ahorro nacional, es importante porque existe profundidad en el mercado de capitales (...) o sea argumentos macroeconómicos y estamos hablando de pensiones”, expresó el comunicador.

“No me interesan las AFP, me interesan los trabajadores”, afirmó en tanto Orrego.

Ante esto, Mosciatti señaló que “no, no, no. Están defendiendo las AFP, porque las han defendido siempre, no quieren cambiar el sistema. Y emplean argumentos macroeconómicos y estamos hablando de pensiones. ¿Qué les pasa? ¿Por qué hacen eso?”.

“Tenemos que ser muy claros con la gente que nos está viendo acá: a nosotros lo que nos interesa de fondo es que ustedes sigan siendo los propietarios del ahorro del esfuerzo de toda su vida. A mi me da lo mismo si se lo administra la AFP 1, la AFP 2 o la AFP3, o cualquier organización o agrupación con o sin fines de lucro, me interesa que ustedes sigan siendo dueños de sus fondos. La AFP no son tema, si tenemos que cambiarlas por otro, las cambiamos”, replicó en tanto Orrego.

Tras esto, el periodista indicó que “Francisco, han defendido las AFP y de hecho la AFP lo que hace es invertir la plata en las grandes empresas, contribuyendo a la concentración económica del país”.

“Por ejemplo, en los bancos. El primer banco en el que invierten es en el Banco de Chile, del Grupo Luksic, el más grande del país. Contribuyen a eso”, finalizó Mosciatti.

