“Mira, engendro (...) puede seguir comprando su Koleston tranquila”: los tuits de Claudia Pizarro que encendieron las redes

“Mira, engendro: No hay recursos públicos en esta actividad. Así que puede seguir comprando su Koleston tranquila”. Esta respuesta de la alcaldesa de La Pintana Claudia Pizarro, por cuestionamientos a una actividad por el Apruebo, ha sacado ronchas y aplausos.

El pasado 16 de julio la jefa comunal publicó fotografías del lanzamiento del Apruebo comunal, y en ese tuit los insultos y cuestionamientos le cayeron como el agua nieve de la semana pasada.

Con autogestión y sacrificio, en La Pintana nos lanzamos con todo hacia la victoria del #Apruebo. Nunca nada nos ha sido fácil, pero nos sobran esperanza y corazón. Vamos a derrotar a la mentira y al miedo. 💜👍🏼🦋 pic.twitter.com/id1VeEpj4q — Claudia Pizarro (@ClaudiaPizarro) July 16, 2022

Una usuaria le escribió que “miren lo que está pasando en Maipú. Con mi plata no harán campaña”, a lo que Pizarro le responde que: “Usted no se puso con ni uno. No mienta”.

La seguidora no se quedó callada y siguió: “De los impuestos Sra, o es tan bruta como la Loncon?” y en ese momento la alcaldesa perdió la paciencia: “Mira, engendro: No hay recursos públicos en esta actividad. Así que puede seguir comprando su Koleston tranquila”.

Mira, engendro: No hay recursos públicos en esta actividad. Así que puede seguir comprando su Koleston tranquila. — Claudia Pizarro (@ClaudiaPizarro) July 17, 2022

“Me trató de bruta”, explicó Pizarro cuando le llamaron la atención por su respuesta, y siguió argumentando:

No hay nada más prepotente y clasista que te digan: “Yo te pago el sueldo y te pongo la comida en la mesa”. Cada día se muestran tal como son. https://t.co/fqy4EXa4r7 — Claudia Pizarro (@ClaudiaPizarro) July 18, 2022

“Si se asustaron tanto con este pequeño acto, imaginen cómo se pondrán cuando nos activemos todos y todas por el #Apruebo Este es y ha sido siempre el camino. Con la fuerza del pueblo nunca van a poder!”, indicó.