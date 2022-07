“Se llama Kai”: Actriz reveló que su hijo con Remigio Remedy está en proceso de cambio de género

La recordada actriz de teleseries Pamela Villalba estuvo en La Divina Comida, programa donde habló de varios temas, pero uno en particular llamó la atención: Reveló que su hijo menor con el actor Remigio Remedy estaba en proceso de cambio de género.

La actriz compartió 4 cenas con el meteorólogo Gianfranco Marcone, el cantante Cristóbal y Daniela Palavecino. y durante la conversación habló con total naturalidad del proceso que le tocó vivir con “Kai”, uno de los 5 hijos que tiene junto a Remigio, su pareja desde hace 23 años.

Los míos y los tuyos

“Entre los tuyos, los míos y los nuestros, tenemos 5 hijos. Son dos hombres, una mía de antes que es la que tiene nuestro nieto, y después tuvimos dos hijos con Remigio, la Amaranta y el menor, que tiene 19 y actualmente se llama Kai porque está en proceso de cambio de género” , explicó de entrada.

Luego, Villalba reveló que “fuimos al Registro Civil e hicimos el cambio de género con cambio de nombre pero se demora aproximadamente 40 días a que te dé el carnet”.

Por lo mismo, lamentó que el proceso demorara tanto, porque “quiero que parta la universidad con su género y su carnet nuevo porque incluye en muchas cosas”.

Gianfranco le consultó quién había escogido el nombre Kai para el menor, a lo que Pamela explicó que “él, yo en eso no me he metido en nada, si estos son procesos personales”.