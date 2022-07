“Si Jorge no va, yo no me caso”: Belén Soto reconoce que Zabaleta aún no ha confirmado asistencia a su matrimonio

Este fin de semana la joven actriz e influencer Belén Soto informó a sus seguidores de cómo van los preparativos de su boda con Branko Bacovich y de los seguros asistentes, entre los cuales la presencia de Mane Swett y Jorge Zabaleta, los emblemáticos familiares ficticios que tuvo la joven en su participación en la exitosa novela “Papi Ricky”, son más que seguros invitados.

Y en ese contexto es que Belén habló por redes sociales con Pancho Saavedra, a quien le reveló que de ambos actores, sólo falta la confirmación de Zabaleta para su boda.

Obviamente, Pancho (Saavedra) está invitado, Jorge (Zabaleta) está invitado, Mane (Swett) está invitada, gente que queremos. — Belen Soto

El directo recado a Jorge Zabaleta

“Tenemos ya la lista de invitados, tenemos la gente. Tenemos ya el lugar donde va a ser (la boda). Tenemos todo ya más o menos organizado, pero es como los detalles chiquititos lo que va faltando porque a uno se le va (...) nosotros nos vamos a casar el próximo año”, contó la influencer, quien aseguró que dicha ceremonia será “algo súper chiquitito”, donde “obviamente, Jorge (Zabaleta) está invitado”.

Esa invitación es la que mantiene en ascuas a Soto, quien acusó al actor ante el animador con quien comparte varios proyectos televisivos y quien se ha erigido como uno de los personajes más cercanos a Zabaleta.

“Obviamente, Pancho (Saavedra) está invitado, Jorge está invitado, Mane (Swett) está invitada, gente que queremos (...) pero vamos a hacer algo bien chico porque no queremos ese matrimonio como apoteósico”, expresó Belén, quien en ese contexto contó de los deseos de sus seguidores y los de Zabaleta y Swett, los cuales han insistido en que ambos actores sean los que entreguen a la novia en el altar.

Belén Soto dio cuenta en sus redes sociales de los preparativos para su próximo matrimonio. Fuente: Instagram.

Algo que enfatizo Saavedra en una conversación donde Soto acusó a su padre ficticio.

“Jorge está exigiendo que él me tenía que entregar, jajajá (...) mira, la Mane está más que confirmada, Jorge yo les digo acá en este Live, no me ha confirmado (...) si Jorge no va, yo no me caso”, aseguró entre risas.

El recado fue tomado de inmediato por Saavedra, quien finalizó su Live felicitando a la joven por su honestidad y pidiéndole al actor que se pronunciara.

LEE MÁS: “Mi pena es muy grande”: el triste momento que vivió Belén Soto en el extranjero

LEE MÁS: Belén Soto confesó que no tiene ningún plan para su matrimonio: “No sirvo mucho para organizar”

“Encuentro perfecto que no se lo hayas mandado a decir con nadie (...) ¡Jorge, hazte cargo de tu hija que se casa!”, cerró el animador.