Cote Evans reaparece y se vuelve viral: “No soy de derecha (...) pero este proyecto de Constitución, no me gusta para nada”

El comunicador social Enrique “Cote” Evans, reapareció en la TV en el programa “Sin Filtros” y dio su opinión respecto al borrador de la Nueva Constitución, el cual destruyó.

“Yo voté que NO en la consulta del 76, que NO en el plebiscito del 80, que NO en el 88, voté por Aylwin, Frei, por Lagos, voté las dos veces por Bachelet, no soy de derecha y he hecho todos los esfuerzos para que me guste este proyecto de Constitución, no me gusta para nada, no pone en el acento en las urgencias del país, falta de trabajo y pobreza”, dijo.

“¿Cuándo ha habido un plan nacional del trabajo, una lucha contra la pobreza?, esos dos son los temas fundamentales de Chile y todos los sectores políticos no le han dado pelota”, precisó.

"Voté siempre que no, no soy de derecha y he hecho de todo para que me guste este proyecto de Constitución pero ¡No me gusta!" dice @CoteEvans2 en #SinFiltros hoy es #TerceraVía pic.twitter.com/WL3xdiOcj2 — sinfiltros_tv (@Sinfiltros_tv) July 19, 2022

Según al también abogado, al Gobierno le conviene “que gane el Rechazo, si el Gobierno pretende tener un plazo mayor de cuatro años y la interpretación de la votación de Boric en segunda vuelta era que la antorcha pasaba a una nueva generación, este no es un Gobierno que no se piensa para cuatro años, si gana el Apruebo el Gobierno siente que sus ideas no es para un gobierno de cuatro años, esto no quiere decir que se quiera reelegir, porque no está considerado, para que esto sea viable y dure más de cuatro años, con aprobación ciudadana es mas difícil con el Apruebo”.

“Con el apruebo en la comisión territorios indígena que debe ser constituida por el Presidente en septiembre del 2023, debe constituirla con representantes de pueblos originarios, con elegidos por el presidente y por ciudadanos de gran trayectoria que deben recorrer Chile”, aseguró.

Las redes aplauden y critican

De a poco esta Guerra cultural que empezó el progre con palabras como lucro, desigualdad … Se cae a pedazos cuando la realidad Nos muestra que la pobreza aumenta y las oportunidades disminuyen…



Cote Evans

Rechazo — Ben Habif Rudnik (@sadockh) July 19, 2022

Quien lo iba a pensar que el cote Evans, no era de derecha, cuando en su programa de radio, habla de las bondades del libre comercio, del capitalismo, del neoliberalismo , de la libertad económica, todos postulados de la derecha chilena. — Rodrigo castillo (@Rodriranguerino) July 19, 2022

Cote Evans un DC de tomo y lomo WUAJAJAJA 🤡🤡 — APRUEBO NC (@MarioWerner321) July 19, 2022