Póngale play: Ciudadanos motivados convierten propuesta constitucional en audiolibro

Hace unos meses, cuando recién salió el borrador de la nueva Constitución, el joven Arturo Quezada tomó los 499 artículos del texto y los transformó en un audiolibro de seis horas, con voz robotizada. Ahora, con la propuesta final en sus manos, decidió hacer lo mismo, pero con voz real y reunió a un grupo de cien motivados ciudadanos para realizar la maratónica misión, por segunda vez.

“A partir de la versión audiolibro del borrador, la cual fue hecha con voz automatizada y que provocó bastante revuelo al ser publicada por Publimetro, Chilevisión y radio Universo entre otros medios, decidí convocar por redes sociales a voluntarios para dar forma a la versión depurada del audiolibro, esta vez con voces reales”, señaló el proactivo ciudadano.

Según contó a Publimetro, la respuesta de la gente fue inmediata y se sumaron jóvenes, adultos, abuelitos e incluso niños de todo el país para llevar adelante la cívica misión y grabar con sus propias voces cada uno de los 388 artículos del actual texto, desde el preámbulo hasta el último capítulo, en seis horas 25 minutos.

“La principal motivación fue informar y que las personas pudiesen sacar sus propias conclusiones. Además, la idea era crear un medio de comunicación inclusivo y de fácil acceso para las personas con condiciones especiales y de la tercera edad”, señaló Quezada.

En 4 días

Para sacar adelante el proyecto, se repartieron 38 artículos cada uno en forma aleatoria y tuvieron cuatro días para grabarlos, desde el 04 al 08 de julio, cuanto tuvieron que hacer la entrega. En lo días siguientes, Arturo los recopiló y realizó el montaje de audio e imágenes para subirlo a Youtube. Incluyendo, incluso, un índice en la línea de tiempo del video, para que la gente escuche el artículo preciso que anda buscando.

“Todos los voluntarios grabaron por sus propios medios, en general tratamos de que se hiciera en buena calidad a partir de un Home estudio o grabadora de mano. La calidad de las grabaciones fue variable, pero en general bastante buenas, luego de recopilado el material los sometimos a procesos de optimización y reducción de ruido y listo. Se unieron a las gráficas y se le dio forma al audio libro el cual cuenta con separadores de capítulos”, señaló orgulloso.

Con esta iniciativa ahora no hay excusas para no votar informado el próximo 4 de septiembre, en caso que no le guste leer, no tenga tiempo o no pueda por diversas razones. ¡Póngale play!