Ardió troya: Tomás Cox estuvo en el centro de Santiago y su reflexión fue basureada por Felipe Bianchi

Hace dos días Tomás Cox fue al centro de Santiago y compartió en sus redes sociales la visión de lo que vio. Esta fue fuertemente criticada por el periodista deportivo Felipe Bianchi y más bombásticamente respondida por el productor de eventos.

“Una vez más fui al centro de Santiago por razones laborales. Qué espanto. Qué sórdido, sucio, abandonado y triste….. repleto de grafitis, groserías, papeles y basura por todos lados”, comenzó Cox.

“Millares de vendedores ambulantes, familias enteras de extranjeros perdidos en la miseria ….”, terminó.

Fue así que el exCQC arremetió: “Por ende llegaste a la única conclusión posible, no?: lo mal le hizo a Chile el gobierno de Piñera. O crees que es un tema de los últimos dos meses?”.

Y la respuesta de Cox no se dejó esperar y subió de tono: “No soy tarado. No te rebajes con esos argumentos penosos. Hay que tirar para arriba !!!!!! Esto viene de años. No soy imbécil”.