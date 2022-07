Coreógrafo de TV sufrió una golpiza tras ser acusado de ladrón y terminó desnudo en plena calle

Jaime Nahum es un reconocido coreógrafo de TV y durante estos días se dio a conocer que fue víctima de una brutal golpiza por parte de un grupo de motoristas que lo retuvieron por el sector de Bellas Artes.

El protagonista de esta historia estuvo como invitado en Contigo en la Mañana, en donde relató lo sucedido: “El día domingo yo salgo de mi trabajo, tomo un Uber y me dirijo a un local en barrio Bellavista, donde me junto con un amigo para ir a una fiesta. Estuvimos ahí más de tres horas y nos movimos a otro local”.

“Empezamos a caminar hacia el museo de Bellas Artes, cuando de repente aparecen muchas motos. Le dije a mi amigo que empezáramos a correr, y ahí me agarraron, me acorralaban y al final no pude escapar. Me sacaron la chaqueta y me empezaron a pegar con palos, con una piedra en la cabeza y con los cascos de las motos”, contó.

“Quedé inconsciente y me despierto cuando me están arrastrando. A mi amigo le seguían pegando. Eran más de 15 personas, eran todos extranjeros”, afirmó.

Posteriormente, el grupo de personas empezaron a hablar entre ellos: “Le preguntan a una persona si era yo. Y esa persona decía ‘sí, es él’. Una señora empieza a pegarme y me dice si me gustó ultrajar a su hija. Y todos me seguían pegando. Ahí me quitaron la chaqueta, el celular, la billetera y toda la ropa”.

Luego, Carabineros llegó al lugar de los hechos, y detuvo a Nahum y a su amigo para ser trasladados a la 1ra comisaría de Santiago, donde estuvieron en calidad de detenidos durante casi tres horas.

Finalmente, la dupla fue formalizada y durante este proceso, los imputados se enteraron que el motivo de la golpiza fue porque una joven venezolana fue víctima de un asalto cerca del metro República, y el supuesto asaltante sería el bailarín.

“Una persona de mis características la tomó del cuello, le tocó sus parte íntimas y le robó su celular. Y otra persona, con las características de mi amigo Diego, contenía a las personas. La fiscal nos va relatando el hecho y recién ahí veníamos a entender lo que había pasado”, explicó el talento en el matinal de CHV.

“Yo creo que es un modo de operar de ellos”, agregó.

“A esa hora (del supuesto ataque a la mujer) nosotros estábamos juntos en el local donde fuimos a carretear. Hay fotos donde nosotros nos vemos ahí. A ese horario es imposible que estemos en el otro lado”, se defendió Nahum.

Finalmente, Jaime Nahum y Diego Hernández deberán permanecer 60 días con arresto domiciliario por cargos por robo con violencia.

El apoyo de Vale Roth

A raíz de esta situación, la rostro de farándula y bailarina, Valentina Roth utilizó sus redes sociales para difundir este hecho.

“Qué mierda le pasa a Chile, la conchetum... Justicia para Jaime”, escribió en sus historias de Instagram.

“Atroz lo que le pasó Jaimen Nahum, brígido. ¿Qué pasa con Chile? Cuídense cuando salgan y estén atentos a lo que pasa a su alrededor porque la gente está muy mala”, expresó en la plataforma web.