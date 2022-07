Novia de Ben Brereton sufre un “brote infeccioso” mientras se encuentra embarazada

Ben Brereton-Díaz anunció que será padre junto a su novia Kimberley Abott, pero al parecer, la influencer ha tenido algunos cambios físicos durante este nuevo proceso.

Cabe recordar que durante la jornada de este lunes, la pareja compartió la noticia a través de la cuenta de Instagram del seleccionado: “El nuevo integrante… guagüita Brereton Diaz llega en Enero 2023″, escribieron en la publicación.

A raíz de esto, Kimberley utilizó sus historias para expresar la siguiente situación: “Brotes de herpes labial cada dos semanas en este embarazo. Pero no tengo náuseas matutinas, así es que no puedo quejarme”.

Junto a estas palabras, la modelo adjuntó una foto posando a la cámara mostrando algunos granitos que le brotaron al borde derecho de la boca.

Historia de Kimberley Abbott | Fuente: Instagram

¿Cómo afectan los herpes en el embarazo?

Esta interrogante fue respondida por el ginecólogo del Hospital Clínico de la Universidad de Chile, Hugo Salinas, quien precisó que “podría haber alguna asociación media espuria, en el sentido que el embarazo puede producir una alteración de la inmunidad”.

Sin embargo, “lo anterior no tiene mucho que ver con el embarazo en sí”, aseguró el experto en una conversación con Lás Últimas Noticias.

Aunque siempre hay un riesgo de contagio para el bebé, pero sería en el proceso de parto. “La posibilidad de contagiar a la guagua es bastante baja porque la transmisión a través de la placenta es rara. En rigor, el bebé se contamina cuando pasa a través del canal del parto”, explicó.

Por su parte, Carla Bastías, inmunóloga del Hospital Clínico de la Universidad de Chile complementó esta información y cómo funciona el sistema inmune durante el embarazo. “No es que baje las defensas, sino que se está ajustando para no rechazar al feto porque no es igual a la madre”.

“También tiene genética del padre. Para no rechazarlo, el sistema inmune genera una regulación y eso puede activar el herpes, aunque tampoco es una asociación directa”.

Finalmente, la dermatóloga de la Clínica Las Condes, Patricia Apt Druck, aseguró que “el herpes se exacerba por procesos de baja defensa, que pueden ser enfermedades crónicas, fiebre, estrés, exposición al sol” y que es importante evitar estos factores.