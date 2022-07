¡Qué maravilla!: Sabrina Sosa reconoció estar preparada para volver a enamorarse

Sabrina Sosa reveló a sus seguidores de redes sociales que por estos días no descarta la opción de volver a enamorarse luego de haber pasado bastante tiempo desde su ruptura sentimental con Claudio Valdivia.

La confesión de la argentina llegó a propósito de la pregunta que una de sus seguidoras de Instagram le realizó este martes en un hilo de consultas que la modelo abrió en su cuenta de dicha red social.

Habitual usuaria de esta plataforma social, la joven que ha estado en la mira de varios programas de farándula nacional por haber sido vinculada sentimentalmente a inicios de este año con el seleccionado chileno y actual delantero de Inter de Milán, Alexis Sánchez, reconoció estar más que preparada para iniciar una relación amorosa.

El deseo de Sabrina Sosa

“¿Te volverías a enamorar?”, fue la consulta que Sosa no eludió en sus historias de Instagram con un corto, pero contundente “claro que sí”.

“¿Acaso no es el mejor estado?”, prosiguió la argentina, quien en el diálogo virtual propuesto a sus seguidores les aseguró estar en un gran momento. “Lo que soy es una mujer maravillosa”, afirmó a otra seguidora que le preguntó si era “una chica maravilla” y agradeció el piropo que otro usuario le hizo en la plataforma: “Por qué tan guapa, a ver?”.

Cabe recordar que este año la argentina ha debido aclarar variados rumores vinculados a su situación sentimental y a disputas virtuales con su expareja, el hermano de Jorge Valdivia, por el cuidado del hijo en común que ambos tuvieron durante su relación amorosa.

“No es más que eso (un viaje de vacaciones), todo lo demás es puro invento (...) acá estoy, de vacaciones, sola, en mi lugar favorito (...) sugeridas por mi neurólogo por las crisis tan seguido que me han dado (neuralgia del trigémino)”, escribió a fines de mayo, cuando un viaje suyo a Milán dio pie para especular con una cita junto a Sánchez.

Del mismo modo, fue enfática para criticar a su ex por una publicación en la que la acusó de no estar junto a su hijo y optar, a cambio, por viajar sola al Viejo Continente.

“Yo siempre escojo aguantar y no responder, menos en las redes sociales para no caer en este juego (...) finalmente, nos entenderemos con la Justicia nomás”, afirmó la argentina, quien se molestó con su ex por usar su viaje con temas maternales.

“Me molestan otras cosas que trae este revuelo (supuesto romance con Sánchez), pero sobre el tema no mucho que decir (...) sin duda (los dichos de Claudio Valdivia), esa es una de ellas”, sentenció.