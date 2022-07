“Tienen un problema con mi cuerpo”: enfermera se defiende tras recibir críticas por usar uniforme “inapropiado”

Una enfermera se defendió de las críticas en redes sociales, luego que algunas personas considerada “inapropiado” su uniforme de trabajo.

Erika Díaz, de 22 años, subió un video a TikTok en donde respondió a los comentarios, en un registro que se volvió viral y contó con más de 12 millones de reproducciones.

“Algunas personas simplemente tienen un problema con mi cuerpo, no con mis uniformes médicos, y se nota”, señaló la profesional de la salud, acorde a lo consignado por New York Post.

En los comentarios, indicó además que “mido 5′2 (casi 1,60 metros) “y peso 107 libras, soy baja y pequeña, todos pueden decir que mi cuerpo es falso, todo lo que quieran. Y no pregunten por mis problemas de espalda”.

“Literalmente tengo 2 trabajos, soy voluntaria y sigo estudiando. Estoy dedicando mi vida a la mejora de los demás y las opiniones de cualquiera son irrelevantes”, expresó la enfermera.

Díaz recibió el apoyo de los usuarios, quienes respaldaron las palabras de la joven.

“No recuerdo la última vez que me preocupé por el aspecto de una enfermera cuando me está ayudando”, señaló un usuario. “No puedes cambiar lo que tienes, no lo hace inapropiado”, indicó en tanto otra persona.