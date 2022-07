“¿A quién no le gusta?”: Ignacia Michelson dejó abierta la posibilidad de un romance con Marcianeke

La exchica reality Ignacia Michelson dejó intrigados este jueves a sus seguidores de Instagram al reconocer su gusto por el cantante urbano talquino y sus más recientes encuentros, todos muy comentados en las plataformas sociales.

Fue en una publicación de la red social, en la habitual sección de preguntas y respuestas, donde la joven influencer de redes sociales y DJ debió salir al paso de las incontables dudas de sus fanáticos, quienes destacaron la complicidad de Michelson y Matías Muñoz, nombre real del cantante nacional, luego de su motivado baile en una discoteca capitalina.

Los rumores de romance con Marcianeke

“¿Te gusta Marcianeke?”, fue la primera consulta que un seguidor le hizo a Michelson, quien medio nerviosa respondió con un dubitativo “¿por qué me preguntan tanto cosas así? No voy a responder. O sea. ¿A quién no le gusta? ¡Ya, me pasé!”.

Los rumores de un romance fueron creciendo en la plataforma social luego que otro usuario se la jugara con una consulta más directa: “¿Andas con Marcianeke o sólo son amigos con ventajita?”.

Tal pregunta fue la que terminó por dar mayores luces respecto de la cercana relación que la pareja parece estar construyendo.

“¡Ya! La verdad es que no estamos conociendo, nos llevamos súper bien. Eso”, cerró tan nerviosa como con la primera pregunta la influencer nacional.