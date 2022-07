Pedro Pool, un escándalo: “Vamos a fusilar a los prostituyentes por alta traición a la patria”

El empresario Pedro Pool Vargas ya estuvo todo el fin de semana en la palestra, luego de sus escandalosos dichos en el programa de Patricia Maldonado, cuyo capítulo ya fue bajado por la plataforma YouTube. Sostuvo que si gana el Apruebo “no van a ser 3 mil (asesinados) como Pinochet, van a ser hartos más. No va a existir el exilio dorado”. Ahora sus nuevas declaraciones fueron más allá.

En un programa por Zoom, precisó que “vamos a fusilar a los prostituyentes por alta traición a la patria”.

“Chile no se merece lo que se pretende hacer, que es sumirlo en la pobreza, el hambre, la esclavitud, por eso el señor Bassa, el señor Atria, todos estos indios que están ahí también, los vamos a fusilar”, precisó.

El primer video polémico

En una conversación en el programa de Youtube “Las Indomables”, el hombre se tomó unos minutos para analizar los posibles escenarios si es que llega a ganar el Apruebo en el plebiscito del próximo 4 de septiembre, en donde las ciudadanas y ciudadanos de nuestro país elegirán si tendremos una nueva Constitución.

Los polémicos comentarios comenzaron tras la acotación de Pulido sobre que “si gana el Apruebo estamos hasta las reverendas calendas”.

Posteriormente, el invitado al espacio web acotó que: “Lo vamos a hacer igual. Si gana el Apruebo lo vamos a hacer igual (...) es a la buena o a la mala”.

“Después del 4 de septiembre me voy a dedicar a organizar grupos de resistencia de defensa de la libertad de la propiedad privada y de la familia”, comentó para luego enfatizar en que “lo haremos a la buena o a la mala”.

“Que la izquierda no se equivoque... No van a ser 3 mil (asesinados) como Pinochet, van a ser hartos más. No va a existir el exilio dorado”, terminó por decir Pedro Pool Vargas.