Estudiante con cáncer no pudo ir a la universidad a su titulación y rector le entregó su diploma en el hospital

De estas noticias necesitamos nutrirnos en días tan convulsionados. Un joven con cáncer en Colombia se hizo viral, ya que no pudo asistir a su titulación, pero el rector de la universidad no se quedó sin hacer nada y fue él mismo quien le llevó su diploma al hospital.

Elvis González sigue en tratamiento por leucemia y logró terminar Diseño Gráfico en la Universidad Autónoma del Caribe, en Barraquilla.

El propio rector Mauricio Molinares, organizó una pequeña ceremonia al interior de la habitación de la clínica se encontraba hospitalizado González.

El docente llegó hasta el lugar con una toga y el diploma de Elvis para que este pudiera tener una titulación como la merecía. “Hermano, felicitaciones, vamos a graduarte”, expresó Molinares.

“Los médicos, al parecer, no permiten que tú puedas ir a graduarte en la universidad, pero si tú no vas allá, nosotros venimos acá a graduarte. Aquí, en esta bolsa yo he traido tu toga y tu birrete. Yo ya me he acabado de mudar aquí abajo en la puerta de la clínica”, le dijo el rector.

Dicho y hecho. Elvis se puso su toga y su birrete y agradeció el inesperado detalle: “A la Universidad Autónoma del Caribe, muchas gracias por todo el apoyo y por toda la dedicación que me dieron para poder convertirme en un profesional”.