Marcela Vacarezza: “Los del Apruebo poniendo a Pedro Pool casi como vocero oficial del Rechazo. Les cayó como anillo al dedo”

Marcela Vacarezza ocupó su cuenta de Twitter, como siempre lo hace, para opinar sobre la contingencia nacional y política, y especialmente en este último punto. Hoy se refirió a las declaraciones del empresario sureño Pedro Pool, quien está siendo investigado por la Fiscalía por el delito de amenazas.

“Ahora los del apruebo poniendo a Pedro Pool casi como vocero oficial del rechazo. Les cayó como anillo al dedo. Que lo investigue Fiscalía y ojalá lo sancionen”, precisó primero la comunicadora

Agregó que “no representa a la mayoría del rechazo que a estas alturas es bastante transversal”.

Los dichos de Pedro Pool

En una conversación en “Las Indomables”, el hombre se tomó unos minutos para analizar los posibles escenarios si es que llega a ganar el Apruebo en el plebiscito del próximo 4 de septiembre, en donde las ciudadanas y ciudadanos de nuestro país elegirán si tendremos una nueva Constitución.

Los polémicos comentarios comenzaron tras la acotación de Pulido sobre que “si gana el Apruebo estamos hasta las reverendas calendas”.

Posteriormente, el invitado al espacio web acotó que: “Lo vamos a hacer igual. Si gana el Apruebo lo vamos a hacer igual (...) es a la buena o a la mala”.

“Después del 4 de septiembre me voy a dedicar a organizar grupos de resistencia de defensa de la libertad de la propiedad privada y de la familia”, comentó para luego enfatizar en que “lo haremos a la buena o a la mala”.

“Que la izquierda no se equivoque... No van a ser 3 mil (asesinados) como Pinochet, van a ser hartos más. No va a existir el exilio dorado”, terminó por decir Pedro Pool Vargas.

🔴 "Vamos a fusilar a los postrituyentes por alta traición a la patria", Pedro Pool Vargas, empresario de Osorno, amenaza de muerte particularmente a convencionales @Jaime_Bassa y a @fernando_atria . (vía @niko_sepulveda) pic.twitter.com/WtsDXcTIJp — NYC Prensa (@NYC_prensa) July 25, 2022

Ahora quiere fusilar

En un programa por Zoom, precisó que “vamos a fusilar a los prostituyentes por alta traición a la patria”.

“Chile no se merece lo que se pretende hacer, que es sumirlo en la pobreza, el hambre, la esclavitud, por eso el señor Bassa, el señor Atria, todos estos indios que están ahí también, los vamos a fusilar”, precisó.