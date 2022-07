Modelo de OnlyFans acusa que la echaron de local por cómo vestía: “Me sentí humillada”

Iara Ferreira, una joven modelo brasileña que se encontraba de viaje en Miami en Estados Unidos, denunció que fue echada a los gritos de un local por como vestía, asegurando además que el trabajador la reconoció por sus fotografías en OnlyFans.

“Me sentí humillada, estaba en shock cuando me sacó del mercado gritando. Mi look no era escandaloso. Lo uso en Brasil, todos los días, y nunca pasé por eso”, afirmó en declaraciones al Daily Star.

En ese sentido, señaló que “el trabajador me acusó de algo que no hice. Para mí es un prejuicio solo porque estoy hot. He grabado en público, pero siempre de manera discreta, sin avergonzar a otras personas

Ferreira indicó además que el trabajador la reconoció. “Él comentó que me conocía de OnlyFans. Fue una pena”, expresó.

Por último, la modelo apuntó que esta no es la primera vez que enfrenta un altercado similar, agregando que una vez fue increpada por otras mujeres en la playa por estar en traje de baño.

“Tenía miedo. Tomé mis cosas y salí de la playa”, concluyó.