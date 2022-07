“Cada vez queda menos”: Fernanda Brown dio cuenta de un promisorio avance en su salud gracias a las quimioterapias

La exparticipante del programa de Mega “The Switch”, Fernanda Brown, quien a inicios de este año confirmó a sus seguidores de redes sociales que había sido diagnosticada con un cáncer al estómago, realizó una positiva actualización de su estado de salud luego de cumplir seis meses de quimioterapia.

Por un momento lo vi todo negro y me asusté tanto. — Fernanda Brown

Fue a través de sus plataformas sociales donde Brown entregó este martes la positiva noticia de su proceso de recuperación al cáncer estomacal que padece.

La lucha de Brown contra el cáncer

“Les quiero contar que hoy (martes) me tocó médico y la verdad es que el cáncer está dejando mi cuerpo y estoy sanando cada vez más rápido”, inició su publicación en su cuenta de Instagram la artista, quien reveló lo duro que fue todo el proceso.

“Por un momento lo vi todo negro y me asusté tanto, y hoy mirando ya con paz lo que me pasó, me doy cuenta que si luchamos por lo que nos proponemos podemos tocar estrellas”, prosiguió Fernanda, quien agregó a su publicación una fotografía en la que demostró el avance en el tratamiento.

Sobre el final de su escrito en la plataforma social, la transformista también le aseguró a sus seguidores que nunca estuvo en su mente el dejar de luchar por recuperar su buen estado de salud.

“Prometí salir de esto y cada vez queda menos (...) gracias a mis amigos, familia y pololo por acompañarme esas eternas horas de quimio (...) nunca dejen de luchar por sus vidas, por su felicidad, por ustedes mismos. Nadie te va a cuidar mejor que tú mismo, esa es la clave. ¡Amarse! Linda semana bebés”, finalizó.