Patricia Maldonado le pide ministerio del Interior a Pedro Pool que se candidateó a Presidente: “Me meto a la Araucanía y en dos segundos termino con el escándalo”

Este fin de semana explotaron las redes luego del programa “Las Indomables” de Patricia Maldonado, donde tuvo de invitado al empresario sureño, Pedro Pool. A esta altura ya la Fiscalía abrió una investigación en su contra por amenazas, por sus declaraciones tanto en el show de YouTube de la opinóloga, como en otros espacios virtuales.

Luego de que amenazara que si gana el Apruebo habrá más muertos que en la Dictadura y que quiere fusilar a exconvencionales, ahora comenzó a circular un nuevo extracto de la entrevista que dio a Maldonado y Catalina Pulido.

Pool tiene deseos de llegar a La Moneda y así lo dejó claro: “Chile necesita un nuevo liderazgo, tiene que ser un hu** valiente, que la tenga clara y que no sea ladrón y que esté dispuesto a hacer algo por este país y ese soy yo”.

Maldonado lo aplaude y asegura: “yo votaría por ti y déjame a mí el ministerio del Interior, por favor te lo pido, me meto a La Araucanía y en dos segundos termino con el escándalo, en dos segundos”.

Acto seguido, el empresario le responde que “te dejo el ministerio del Interior y me vas a tener que dejar como generalísimo de las FFAA y me constituyo en Temucuicui personalmente, en una carpa y con botas a dirigir las operaciones para hacer mierda al indio ahí terrorista”.

”Yo me voy a encargar de ir a La Araucanía a poner orden y también con botas, déjeme a mí ese placer”, terminó Maldonado.

Nuevo video Pedro Pool quiere ser Presidente y Patricia Maldonado su Ministra del interior. #AprueboConEsperanza pic.twitter.com/64MeSZX0Xs — 🦚🌳Natalia_Sobarzo🌳🦚 (@Natalia_Sobarzo) July 27, 2022

Los primeros dichos de Pool

“Después del 4 de septiembre me voy a dedicar a organizar grupos de resistencia de defensa de la libertad de la propiedad privada y de la familia”, comentó Pool, en caso que gane el Apruebo.

“Que la izquierda no se equivoque... No van a ser 3 mil (asesinados) como Pinochet, van a ser hartos más. No va a existir el exilio dorado”, terminó por decir Pedro Pool Vargas.

En tanto, en un programa por Zoom, precisó que “vamos a fusilar a los prostituyentes por alta traición a la patria”.

“Chile no se merece lo que se pretende hacer, que es sumirlo en la pobreza, el hambre, la esclavitud, por eso el señor Bassa, el señor Atria, todos estos indios que están ahí también, los vamos a fusilar”, precisó.