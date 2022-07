“Cómo pueden ser tan caraduras”: joven pidió una tabla y lo que le trajeron se volvió viral

Una joven sorprendió en las redes sociales al mostrar la tabla que le llegó por delivery desde un local de comida en Argentina, mostrando la enorme diferencia entre lo que recibió y la imagen que mostraba el restaurante de cómo era supuestamente el producto que ofrecían.

Según consigna Crónica, un usuario en Twitter manifestó su decepción tras comer en El Club de la Milanesa. “Ayer comí en el club de la milanesa. Mi reseña: You had one job (tenías un trabajo)”, señaló.

Y entre los comentarios que recibió, llamó la atención uno que escribió una joven, la cual subió dos imágenes: el producto que ofrecía el restaurante y lo que realmente le llegó a su domicilio.

“Yo pedí esta picada al club de la milanesa y nos trajeron esto”, señaló en el tuiteo.

En la imagen se ve que el pedido traía trozos de milanesa, nuggets, papas fritas, aros de cebolla y nachos. Sin embargo, la cantidad era visiblemente menor en la realidad y la presentación dejaba mucho que desear. Incluso, no venían ni las papas ni los nachos.

El tuiteo dejó diversos comentarios. “Cómo pueden ser tan caraduras”, “Que ???? Que bronca por favor...” y “El club de las sobras”, fueron parte de los mensajes.

Revisa la publicación