Fran Masanes arremete contra Claudio Castellón y replica mensaje de Luz Valdivieso

La expareja de Claudio Castellón, Fran Masanes, sacó nuevamente el habla para referirse al conflicto de violencia intrafamiliar que sufrió con el actor de Mega -y por el cual interpuso una demanda, la cual es investigada por el Ministerio Público por el delito de “maltrato habitual”- y ocupó su cuenta de Instagram para replicar el mismo mensaje que Luz Valdivieso realizó en defensa de su pareja.

“La verdad, tarde o temprano, sale a la luz” , escribió, repitiendo el mensaje de Valdivieso.

Además, agregó que “aunque se intente tapar con la peor basura y, en la pasada, hundir al que intenta. Tiempo al tiempo, ¡y lo demás KARMA!”, escribió la profesora de Educación Física.

Fue a principios de julio cuando se dio a conocer una grave denuncia por diversos hechos de violencia que habría realizado el actor de Mega, Claudio Castellón. Episodios que involucrarían a tres exparejas del actual pololo de Luz Valdivieso, y a la actriz Sigrid Alegría, a quien habría amenazado en el propio canal.

La acusación surgió luego que Fran Masanes realizara una publicación donde daba cuenta de un pasado tortuoso, con hechos de “violencia pasiva”, lo que motivó a que investigaran sobre los dardos que apuntaban a Castellón.

“La mujer en la que me estoy convirtiendo me costó personas, relaciones, espacios y cosas materiales (...) permití que tomaran decisiones por mí, permití celos desbordados, gritos, humillaciones, faltas de respeto a mi familia, en resumen y muy en resumen violencia pasiva de la peor”, escribió la expareja de Claudio, con quien tiene una pequeña hija.

“Mi silencio no puede continuar”

Tras esto, el aludido rompió el silenció y se defendió publicando un largo texto.

“Hoy mi silencio no puede continuar dado que se hace pública una versión falsa de hechos que me han afectado. A fines del año pasado me vi obligado a interponer un recurso de protección en la Corte de Apelaciones, para evitar así que se me difamara con publicidad luego de diversas amenazas realizadas por quien fuera mi pareja. Posteriormente, en febrero pasado, hice una denuncia por Violencia Intrafamiliar en el Juzgado de Familia de Santiago, obteniendo una orden de alejamiento de la agresora así como también una orden de inhibirse de publicar en redes sociales acusaciones o amenazas en mi contra. Dicha resolución ella había cumplido hasta ahora”, señaló, enumerando supuestos amedrentamientos de ella con él.

Ante esto, su actual pareja, Luz Valdivieso, le realizó un escueto pero revelador mensaje.