“De verdad no lo encuentran ‘curioso’”: la reacción de Marcela Vacarezza tras salida de Matías del Río de Estado Nacional

Diversos comentarios generó en las redes sociales la salida del periodista Matías del Río del programa de TVN Estado Nacional. El hecho fue dado a conocer ayer domingo por El Mercurio, indicándose que se habría optado por “protegerlo” ante las críticas en redes sociales.

Esta situación fue comentada justamente en el mencionado espacio, en donde el panelista Cristián Valenzuela se refirió a la situación.

Con una fotografía del comunicador en la mano, señaló que “primero quiero hablar de Matías del Río. No soy amigo de Matías del Río, no soy fanático de su trabajo no considero que sea facho o comunista, creo que es por excelencia amarillo, creo que debe haber votado Apruebo en el plebiscito de entrada y probablemente votó por Boric en la elección pasada”.

“Este es un equipo excepcional y creo lamentablemente que se ha cometido un error, si alguien creyó que proteger a un periodista de la presión de las redes sociales lo mejor era sacarlo del aire, es no entender el periodismo y no entender la libertad de expresión”, fue parte de lo que expresó.

También se refirió al hecho Constanza Santa María. “Efectivamente aquí se han tomado decisiones, que fueron tomadas por el director de Prensa de este canal, quien obviamente tiene que dar las respuestas de las decisiones que se han tomado”, expresó.

De igual manera, indicó que “obviamente aquí hay un cariño tremendo por Matías, quien es amigo personal mío, y además apreciamos mucho su trabajo periodístico”.

La reacción de Marcela Vacarezza

La conductora de televisión también comentó la situación a través de su cuenta de Twitter, en donde compartió la noticia sobre la salida del periodista.

“De verdad no lo encuentran ‘curioso’ (por decir lo menos) o es que los árboles no les dejan ver el bosque”, expresó.

De verdad no lo encuentran “curioso” (por decir lo menos) o es que los árboles no les dejan ver el bosque. https://t.co/BkT0XWUlgx — Marcela Vacarezza E (@mvacarezza) July 31, 2022

“El colegio de periodistas ya dijo algo acerca que @TVN sacara a Matías del Río de @estadonacional para ‘protegerlo’?Ahhhh verdad que declararon abiertamente por el Apruebo”, señaló posteriormente en otro tuiteo.