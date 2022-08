“Encontraron todo mal”: El preocupante diagnóstico de Anita Alvarado que la tiene en la UCI

Mañana martes será un día crucial para la salud de Anita Alvarado, quien se encuentra internada en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), debido a una anemia severa y transfusión de sangre, entre otras complicaciones, por lo cual deberá sacarse el útero y los ovarios, según informó su hija Angie Alvarado a LUN.

“Llegó a la clínica por un dolor de estómago. Era raro porque el umbral del dolor de mi mamá es muy alto. Le dijeron que había una fuga de sangre, que aún no resuelven. Después de una endoscopia y colonoscopía que encontraron todo mal”, partió contando la influencer, quien viajó de urgencia a Chile desde Australia, país donde reside hace tres años.

“Tiene unos quistes y debe sacarse el útero y los ovarios el martes. Que le llegue la menstruación a mi mamá es de mucha gravedad por su anemia. También le harán una biopsia porque le pillaron unas cositas en el estómago y en el intestino, además de úlcera ”, informó respecto al complicado estado de salud.

Según contó la exchica reality, ella estaba almorzando en un restaurante en Australia cuando recibió insistentes llamados telefónicos y luego un mensaje de Whatsapp que le informaba la preocupante noticia sobre la salud de su madre.

“Alcancé a leer que mi mamá estaba internada de urgencia. Me Asusté un montón”, reveló al diario, por lo cual tomó la decisión de tomar el primer vuelo a nuestro país, para cuidad de su madre y hermanos, sorprendiendo a todos con su presencia.

“Fue una mezcla de emociones. Me vine y no le avisé a nadie. Me bajé del avión y fui a la clínica a ver a mi mamá. Ella no lo podía creer cuando me vio, me confundió con una enfermera. No podía quedarme allá sabiendo que no estaba bien y que mis hermanos necesitaban una figura materna estos días”, comentó.

“Necesitamos donadores de sangre”

Tras esto, Angie pidió dadores de sangre en sus redes sociales para el tratamiento de su madre.

“Necesitamos donadores de sangre porque a mi mamá la tienen que operar el martes, porque está con una anemia severa, le encontraron úlceras y tiene medio litro de sangre en su cuerpo que está perdido, que no lo ha expulsado”, publicó generando preocupación entre sus seguidores ante la noticia.