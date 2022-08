“Inaceptable”: La entrevista de Matías del Río a Boric que revive 10 años después en redes

Tras la polémica salida de Matías del Río en la conducción del programa “Estado Nacional”, aparentemente por razones políticas, puesto que tendría una clara inclinación por el Rechazo, tuiteros reflotaron una antigua entrevista que el periodista le realizó al actual Presidente Gabriel Boric, a quien actualmente apuntan con el dedo y lo acusan de estar detrás de su salida, lo cual ha sido absolutamente desmentido.

En aquella entrevista, ocurrida el año 2012 en el noticiero de trasnoche “Última Mirada”, justamente Boric defendió la libertad de expresión puesto que recientemente Chilevisión había despedido al periodista Víctor Gómez, también por razones políticas, como se especula actualmente.

“Vamos a esperar que se disipe un poco el olor a azufre acá en el estudio” dijo el periodista deportivo ironizando por la visita de Juan González, organizador del homenaje a Augusto Pinochet y presidente de la “Corporación 11 de Septiembre”, quien había sido entrevistado minutos antes por el conductor del espacio Matías del Río.

Ante esta desvinculación, el actual presidente se había tomando unos minutos para criticar la “censura” del excanal de Sebastián Piñera.

“Matías, no puedo evitar comentártelo. Pero me parece importante estando en este espacio, solidarizar con el caso del periodista Víctor Gómez que el mismo Colegio de Periodistas acaba de señalar que le parece que es una decisión inaceptable, yo sé que no tiene nada que ver contigo pero me parece que estando en este canal uno no puede dejar de mencionarlo, así que toda nuestra solidaridad y ojalá en Chile se respete de manera categórica y absoluta la libertad de expresión”, señaló antes de comenzar la entrevista.

“Huele a azufre”

La frase “huele a azufre” fue utilizada también por el fallecido presidente de Venezuela, Hugo Chávez el año 2006 durante una asamblea de la ONU, donde hizo referencia al entonces mandatario estadounidense George Bush. “Ayer el diablo estuvo aquí. Huele a azufre todavía”, expresó en esa oportunidad.