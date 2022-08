“Tú eres periodista. Cómo es posible...”: cruce tuitero entre José Antonio Neme y Simón Boric por salida de Matías del Río

La salida de Matías del Río de “Estado Nacional”, ha traído coletazos y qué coletazos. Colegas de todos los canales, políticos y en redes sociales para qué decir. Y hoy a través de Twitter, José Antonio Neme tuvo un encontrón con el hermano del Presidente y también periodista, Simón Boric.

El hermano de Gabriel Boric, contestó a un tuit del empresario Jorge Errázuriz, quien escribió que “ni José Antonio Neme se atreve a decir lo que piensa. Empezó la censura nazi comunista”.

Esto debido a que el conductor de “Mucho Gusto”, mientras hablaba del aumento de la delincuencia, precisó: “Iba a decir otra palabra, pero prefiero que no (...) para que después el CNTV no se tire encima mío ni me saquen de aquí como a Matías Del Río”.

Es así que Simón Boric le indicó al empresario: “Jorge, qué es eso de nazi comunista. Aportemos la debate con críticas y argumentos. Que sea un debate y no una trinchera. Abrazo querido”.

Y de este comentario, Neme se tomó y replicó: “Simón, el pdte ha sido defensor claro de la libertad de prensa. Tú eres periodista. Cómo es posible que en el canal público hoy 2022 se saque a alguien x razones políticas según la mirada opositora del directorio y nadie lo desmienta o diga algo? Es muy grave!”.