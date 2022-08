Ale Valle aclaró polémica frase “en las carreteras circulan los más ricos” y acusó ola de insultos

La periodista Alejandra Valle realizó sus descargos tras recibir una ola de insultos por la polémica frase que lanzó n en en el programa “La Voz de los que Sobran” -respecto a que “las encerronas son en las carreteras, donde circulan los más ricos” y dijo que “jamás pensó que generaría tanto revuelo”, escribió en su Instagram.

“Estamos en el último mes de campaña, siempre supimos que sería violento. Jamás pensé que una frase dicha al pasar en un contexto muy diferente al que la usaron los mismos de siempre, los privilegiados estilo Lucy Anna Avilés, y sus operadores políticos, generaría tanto revuelo y toneladas de violencia hacia mi persona con epítetos como tonta y fea x lo bajo”, lamentó.

Tras esto, confirmó que votará Apruebo y que no la podrán callar.

“En fin, #Apruebo con más fuerza q nunca. Sé q me quieren callar y, a veces, me dan ganas... Pero sé que no puedo tirar la esponja pq estoy segura q una Nueva Constitución es lo q necesitamos todes 🫶🏽 #apruebofeliz”.

- Stingo: La clase media y alta tienen resueltos sus problemas de educación, vivienda y salud... su único problema es la seguridad



- Alejandra Valle: Además las encerronas son en carreteras que es por donde circulan los ricos.



Tanto “estudiaron” para ser así de ignorantes? pic.twitter.com/dRls5pSvd0 — Karla (@karlamrgt) August 2, 2022

La polémica

La frase que la convirtió en trending topic la realizó luego de que su compañero y exconvencional, Daniel Stingo, indicara que “la clase media, alta, tienen resuelto el tema de la educación, porque van a buenos colegios van a entrar a la universidad, habitaciones, el tema de pensiones, de salud, ¿qué le queda? preocuparse del tema de seguridad, porque el resto lo tiene resuelto todo. El pobre no tiene resuelto el resto de los temas y le damos importancia a la seguridad que a todos les importa, pero de mayor relevancia a los más ricos”, espetó.

Luego de esto Valle reflexiona sobre las encerronas, que ha tenido un aumento significativo en los últimos meses. Sin ir más lejos, este domingo se hizo viral el video grabado desde uno de los vehículos que presenció un intento de robo de un vehículo al interior del túnel de la Costanera Norte.