Novia quiere cancelar su boda tras descubrir que su familia hizo apuestas sobre cuánto duraría el matrimonio

Una novia reveló que quiere cancelar su boda tras descubrir que familiares habían apostado sobre cuánto duraría el matrimonio, estimando cuánto tiempo le tomaría al novio arrepentirse de haberse casado con ella. La mujer contó el hecho a través de Reddit y su relato se volvió viral.

“Se supone que mi boda será a fines de este mes, pero planeo cancelar todo”, partió diciendo la usuaria identificada como Effie 389.

En ese sentido, indicó que “mi primo me dijo que mi familia estaba haciendo apuestas sobre cuánto tiempo le tomaría a mi prometido darse cuenta de que no iba a recibir a la ‘buena mujercita’ que estaba esperando y que lamentaría haberse casado conmigo”.

Tras esto, aseguró que “cuando los confronté, dijeron que era solo una broma inofensiva y que no tenía la personalidad para ser un ama de casa sumisa que obviamente querría un hombre como mi prometido”.

“Mi cuñada hizo una broma sobre asegurarse de que mi prometido no se diera cuenta hasta después de la boda”, expresó.

Cancelar la boda

Ante esto, manifestó que “ya estaba molesta, pero su broma empeoró las cosas 10 veces más y les dije a todos que iba a cancelar la boda”.

“Mi familia me dijo que no podía hacer eso porque la gente hablaría y mis futuros suegros no estarían contentos con eso, pero les dije que no me importaba y que podían decirles a todos por qué nunca tuve una ceremonia de boda”, relató.

Por último, la mujer señaló que “mis padres me dicen que no cancele la boda porque me arrepentiría a la larga y sería vergonzoso para nuestra familia y para mí, pero no voy a dar marcha atrás”.