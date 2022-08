Una perrita chihuahua acompaña a su dueño taxista y cobra las carreras en México

Un taxista al no querer dejar sola en casa y sobre todo encargarla con alguien, decidió enseñar a su perrita chihuahua a que trabaje con él en su taxi y cobre a los pasajeros.

Se trata de ‘Don David’ y su perrita ‘Chiqui’, que se volvieron virales en las redes sociales, cuando una pasajera decidió contar la historia de ellos y mostró como el can cobraba el pasaje. Esto sucedió en Morelia, México.

“Tome un taxi y llevaba a su perrita “Chiqui”; me comento el señor David (dueño del taxi), que no tiene con quien dejar a su perrita y no le gusta que se quede sola en casa, así que mejor se la lleva a trabajar y ahora la perrita ya sabe recibir el dinero del pago y entregárselo a su amado dueño”, fue lo que contó la mujer.

@teresacastroavila Historia: Tome un taxi y llevaba a su perrita "chiqui"; me comento el señor David(dueño del taxi), que no tiene con quien dejar a su perrita y no le gusta que se quede sola en casa, asi que mejor se la lleva a trabajar y ahora la perrita ya sabe recibir el dinero del pago y entregárselo a su amado dueño#perritos #perrostrabajando #buenosdueños #lamejorcompañiadelmundo #elmejoramigodelhombre ♬ sonido original - a_josephhb

“Cuando te toca ayudar a trabajar a tu papá, para que salga para las croquetas”, dice el video de la usuaria Teresa Castro donde muestra como “Chiqui” le cobra el pasaje de su viaje.

La perrita se acerca a la pasajera y toma los billetes con su hocico para dárselos a su dueño, quien es el conductor del taxi.

Actualmente, el clip ha generado más de 350 mil reproducciones y generado cientos de comentarios positivos donde los usuarios hablan de la gran amistad que mantiene Don David y Chiqui, además de la habilidad de la perrita en haber aprendido y poder trabajar con su dueño.