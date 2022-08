Cristina Morales reveló entre lágrimas que atraviesa por difícil momento personal

Una extensa publicación compartió en sus historias de Instagram Cristina Morales. La periodista, quien es esposa de Gary Medel, relató a sus seguidores de la mencionada red social que está atravesando un difícil momento personal, debido a que su padre se encuentra delicado de salud.

“No puedo dormir, Gary encima está en Italia trabajando. Tengo dos niños pequeños que dependen de mí. Mi madre está en el hospital junto a mi padre que está muy malito (no es el biológico pero es el que vale porque él me crió)”, relató.

“Yo me siento una mierda. No sé que hacer, en qué más pensar. Tengo inquietud y al final he acudido a una red social a descargarme. Te ca-gas”, expresó.

La periodista española señaló además que “no sé qué más decir, me siento mal y me apetecía poner esto. Tengo pena y tengo que tragármelo delante de mis hijos y ser fuerte, pero como ahora duermen pues es mi momento de llorar y preguntarme por qué de repente todo se pone tan negro”.

“Teníamos planes de familia, iba a venir al cumple de mis hijos. En fin, todo mal”, indicó.

“Listo ya solté un poco mi dolor en vez de tanta mierda maravillosa que se suele poner aquí”, concluyó.

Posteriormente, en otra historia, Cristina Morales agradeció las muestras de apoyo de sus seguidores.

“He leído todos vuestros mensajes bonitos, mandando buenas energías para mi padre. Simplemente gracias. Es bonito saber que hay mucha gente buena mandando buena energía siempre”, concluyó.

Revisa la historia de Cristina Morales