Mujer desesperada revela que su novio tiene hasta 100 erecciones diarias y en cualquier lugar

Algo desesperada una mujer asegura que su pareja tiene hasta 100 erecciones todos los días. Además, asegura que le ocurre en los lugares menos esperados y que no sabe qué hacer para que disminuya su libido. “Desde el inicio de la relación hasta ahora, donde sea que estemos, puede tener una erección, de 50 a 100 veces al día. Se ve que me ve muy atractiva”, dijo la mujer a The Sun.

Clarín recoge también la historia de Vikki Brown, de 31 años, y Lucas Martins, de 39, quienes se conocieron en 2020 durante la cuarentena por el coronavirus en Reino Unido.

“Solo tenemos que estar sentados en el sofá, caminando por la calle o yendo a tomar un café con amigos y sucede. A veces es vergonzoso, pero él simplemente se ríe de eso”, relata.

La trabajadora de la salud precisa que hace malabares para lograr compatibilizar su tiempo en el trabajo, labores de madre y satisfacer a su ardiente novio.

“A lo largo de toda la relación, siempre tuvo una erección en tiendas, restaurantes, gimnasio, no hay descanso en absoluto y me preguntaba si alguna otra pareja era similar”, confiesa.“A lo largo de toda la relación, siempre tuvo una erección en tiendas, restaurantes, gimnasio, no hay descanso en absoluto y me preguntaba si alguna otra pareja era similar”, confiesa.

¿Y el aludido qué dice?

“Me parece natural porque tengo una mujer maravillosa a mi lado. Basta con que me mire o me hable y me ´dan ganas’”, dice Lucas Martins, sobre su futura esposa.

“Cuando las parejas comienzan una relación la pasión es muy fuerte. Pero en nuestro caso pasó más de un año, y mientras vemos que a la mayoría de las parejas se le apaga la llama, nosotros tenemos más hambre de cada uno”, explica.