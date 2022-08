El impactante video de ballena que “se tragó” a dos mujeres en kayak y las devolvió al mar

Dos amigas que se encontraban a bordo de un kayak en la bahía de San Luis Obispo en California en Estados Unidos vivieron una singular situación, luego que fueran tragadas por una ballena jorobada, la cual rápidamente las devolvió al mar.

El registro, que data de 2020 y que fue replicado por varios medios internacionales, volvió a ser reflotado durante los últimos días por varios portales como Univisión, viralizándose además la grabación a través de las redes sociales.

De acuerdo a lo informado por CBC en dicha ocasión, Julie McSorley y Liz Cottriel iban juntas en kayak observando a las ballenas, cuando uno de los cetáceos emergió desde debajo de ellas.

Los registros captados desde el lugar muestran a las mujeres sumergidas momentáneamente en la boca de la ballena, aunque ellas indicaron no recordar si esto fue así, ya que el hecho ocurrió de forma muy rápida.

Sobre lo ocurrido, McSorley indicó a la conductora del programa As It Happens, Carol Off, que “definitivamente me hizo darme cuenta de que, ya sabes, nuestro lugar no está en la zona de alimentación de las ballenas”.

“No pensamos que estábamos tan cerca, pero definitivamente estábamos justo en el área en la que no deberíamos haber estado, así que aprendí mi lección, a lo grande”, afirmó.

La mujer indicó que anteriormente había ido a hacer kayak en el lugar, por lo que cuando su amiga fue de visita a la ciudad, la invitó a dicho panorama.

“Su reacción fue: ‘No, no me gusta el océano. Me asustan los tiburones. Me asusta todo lo que no puedo ver en el agua’. Y yo, ignorantemente, le dije: ‘Oh, nunca te van a dejar. Los kayaks son muy estables. Nunca he tenido un problema’”, relató.

“Así que, de mala gana, vino conmigo solo para tener una nueva experiencia”, agregó.

Cottriel indicó a tanto a una filial de Fox News que vio el interior de la boca de la ballena dirigiéndose a ellas y que su única reacción fue levantar las manos, como para tratar de detenerla.

“Estoy pensando para mí mismo, ‘Voy a empujar. ¿Cómo voy a empujar a una ballena fuera del camino´?. Fue el pensamiento más extraño. Estuve pensando, ‘Estoy muerta’. Pensé que me iba a caer encima. Lo siguiente que sé es que estoy bajo el agua”, manifestó.

Por último, McSorley señaló que todo sucedió de forma muy rápida. “Una vez que estuvimos en el agua, no sabíamos dónde estábamos (...) Así que las dos terminamos apareciendo justo al lado del kayak y uno al lado del otro. Fue una locura”.

Revisa el registro