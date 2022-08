“A mí no me gusta”: José Miguel Viñuela expresa su molestia por cómo llaman a Nené

José Miguel Viñuela y María Jeannette Vilches transmitieron este lunes a través de Instagram un nuevo capítulo del programa Desde mi cocina con la Nené.

En el espacio, el animador se tomó un minuto para expresar sus reparos por cómo llaman a Nené. Esto, al recordar el vínculo que tenía con Silvia, la nana que lo crío cuando era chico.

“Yo tuve una nana, la Silvia, y cuando chico siempre le decía que cuando fuese grande le iba a regalar una casa porque me acuerdo que desde que era chico ella siempre decía estaba juntando plata para el subsidio”, afirmó.

En ese sentido, indicó que cuando lo invitaron al programa ¿Quién merece ser millonario? y le preguntaron a quién le gustaría ayudar, señaló que a la mencionada mujer, quien ya había logrado tener su casa.

“La llevé y ganamos $3.200.000, y con eso ella le compró casa a sus hijos también. Estaba feliz, y siempre uno guarda esos recuerdos porque se acuerda es la persona que prácticamente, cuando los papás trabajaban, ¿Quiénes nos criaban? Nos criaban nuestras nanas”, manifestó.

Las palabras de Viñuela

Tras esto, el animador le dirigió palabras a Nené. “Por eso tu cachai que en mi casa tú eres una más. Y perdonen que voy a entrar en un tema. A mí no me gusta cuando les ponen asesoras del hogar. El otro día estaba leyendo unas publicaciones que dicen ‘el programa de José Miguel Viñuela con su asesora del hogar’, aquí tú no eres ninguna asesora del hogar”, expresó.

“Tú eres la persona que se hace cargo de los niños, que ha criado a mis hijos, que estás con ellos, que eres parte de la casa, entonces no sé qué título ponerle a eso”, le indicó Viñuela.

En ese punto, afirmó que “a esas personas antes se les llamaba ‘mamas’ (...) entonces tú eres más eso que el término asesora del hogar”.

Ante esto, Vilches manifestó que “me siento identificada como Nené, porque Diego (uno de los hijos de Viñuela) me puso Nené, porque Jeannette para él chiquitito, era difícil pronunciarlo”.

De igual manera, apuntó que “en todo caso, sabes qué, para mí no es tema que me digan nana”.

Finalmente, Viñuela señaló que “la nana se ha conocido toda la vida como nana, pero cuando dicen ‘un programa con la asesora del hogar’, lo encuentro de mal gusto. Porque para mí eres parte de la casa, eres parte de la familia”.

Desde mi cocina con la Nené