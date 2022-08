Gonzalo Egas se sincera tras polémica con la madre de Wilma González: “Han sido días muy duros”

Gonzalo Egas rompió el silencio. El exparticipante de realitys se refirió a través de un video que compartió en redes sociales a la polémica tras los dichos de Inmaculada González, la madre de su expareja, la modelo española Wilma González.

Esto luego que durante los últimos días la mujer lanzara duras palabras contra Egas, a quien tildó de “mala persona” y manipulador.

Tras estos dichos, Wilma González salió en defensa de su expareja, afirmando que “estoy totalmente en desacuerdo, no lo avalo para nada. Siempre he defendido a Gonzalo, es cuestión de ver todos estos años lo que he hablado de él”.

“Siempre he agradecido que me ha ayudado a criar a Noah, siempre lo he valorado como su papá, estando con él y separada de él también”, agregó.

Las palabras de Gonzalo Egas

En tanto, el ganador de La Granja se refirió al tema a través de un video que compartió en su cuenta de Instagram.

“Muchos y muchas de ustedes deben saber que estas últimas semanas no han sido fáciles para mi y para mis seres queridos, de hecho han sido días muy muy duros y quiero compartir una reflexión”, partió diciendo en el registro.

“En momentos difíciles no todos tienen la fortuna que tengo yo. Desgraciadamente hay personas que no cuentan con una familia, ni con amigos, ni con seres queridos que los entiendan y apoyen. En mi caso, cuento con ellos, pero además, tengo un texto guía al que recurro. Lo paso mil veces al día por mi cabeza, mil veces al día lo verbalizo, mil veces al día lo canto”, afirmó por su parte en la publicación.

“Se los comparto, porque quizás alguno o alguna de ustedes, puede estar pasando por un momento cabrón, y quizás también, les pueda ser de alguna ayuda”, finalizó compartiendo en el registro un poema llamado Piu Avanti, del poeta argentino Pedro Bonifacio Palacios, cuyo seudónimo de Almafuerte.

