¡Pailita a lo grande!: firmó contrato con disquera que representa a Bad Bunny

Pailita es todo un fenómeno de la música nacional. Su fama ha subido como la espuma y ahora está en su mejor momento. El cantante firmó contrato con la importante disquera Rimas Music, que representa ni más ni menos que a Bad Bunny y todo quedó registrado con emoción en su cuenta de Instagram.

“Otro paso importante en mi carrera, otro sueño cumplido, nunca pensé conseguir esto a mis cortos 22 años. Gracias a mi familia, mis amigos, mi manager @jpmunoz89 y a ustedes que nunca dejaron de confiar en mi y siguen apoyándome hasta el día de hoy”, partió publicando en redes sociales.

Agregó que “desde hoy soy Nuevo Integrante de @rimas O LOGRÉ CTM! Al fin podré comprarle la casa soñada a mai, todo se puede en la vida muchachos!!”.

Pailita y el amor

Mediante una ronda de preguntas a través de sus historias de Instagram - hace unos días atrás- respondió sin problemas las pregunta que más se repetía: “¿Tienes novia o te gusta una niña?”, ante este misterio el cantante fue categórico en decir “estoy soltero. soltero, soltero”.

Pero su respuesta no quedó ahí, ya que además explicó la razón de su soltería, “está difícil estar con alguien hoy en día porque no sabes si te quiere por la fama o porque le gustas de verdad”. A esto agregó que siente que en “esta generación es difícil que alguien se enamore de ti o tú enamorarte de alguien, porque como que todos somos desechables”.

“Andan todos de bares y vacilando, no están ni ahí. Y en mi caso es difícil, porque si estoy con alguien no me dejaría tranquilo tampoco”, aseguró el hombre con algo de melancolía en su voz.