“Te queremos libre”: La emotiva reacción de abuelo de 92 años cuando su nieto le cuenta que es gay

A pesar que han habido avances en cuanto a la visibilidad de la comunidad LGTBI, todavía existen personas que sienten temor de expresar quienes son por miedo a lo que puedan pensar sus seres queridos o, inclusive, por la hostilidad que pueda existir en sus entornos.

Afortunadamente, ese no fue el caso de Abel Pérez, un joven español que enterneció a las redes sociales luego de compartir la bonita conversación que tuvo con su abuelo de 92 años cuando le contó que es homosexual.

“Mis abuelos hoy se han enterado de que soy gay y mi yayo ha venido a mi habitación y me ha dicho esto. 92 años tiene”, escribió Abel en un tuit, en el que también adjuntó el audio que documentó el momento.

“Tú con nosotros no tengas miedo en decirnos lo que quieres, porque ha habido muchas personas, ahora ya no, pero en el tiempo pasado han habido muchas personas asustadas por no poder expresarse como son” , expresó el abuelo en un registro que conmovió a las redes.

Escucha acá el tierno registro que el mismo Abel subió a redes sociales y se ha viralizado.