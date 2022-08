La confesión de Cecilia Bolocco: “He hecho un cambio radical en mi vida”

Cecilia Bolocco relató a través de redes sociales que realizó “un cambio radical en su vida”. Esto luego que su hijo Máximo le dijera a su madre en medio de un live en Instagram que le contara a sus seguidores “en lo que te has convertido”.

“Me fui a Estados Unidos, supuestamente de vacaciones y llegué a trabajar como una loca por el seminario que estábamos armando en Chile de la fundación. Pepito me dijo ‘mi amor, ¿sabes qué? Por favor, desconéctate unos días’. Me desconecté y me enfermé, de nuevo. Una semana en cama con antibiótico”, afirmó la exMiss Universo.

Posteriormente, tuvo una escapada romántica con su pareja y al volver a Chile, dio positivo por covid.

La decisión de Cecilia Bolocco

Tras esto, indicó que “con el covid me trastoqué, me volví media loca, la fiebre, no sé. Me bajó como una angustia, era todo muy dramático”.

“Pensaba que mi vida no valía nada, que lo había hecho todo mal, que no me había cuidado, que cómo podía ser que me sintiera tan mal. Pensaba que me quedaba poquito tiempo por vivir, puras cosas dramáticas pensaba. Como que me afectó la cabeza, dije ‘Dios mío, ¿me estaré volviendo loca? ¿Qué voy a hacer ahora”.

Posteriormente, señaló que eso sí “me hizo tomar grandes decisiones en mi vida. Hablé con el director médico de mi fundación, le dije ‘por favor, necesito que me ayude, necesito muchos médicos porque necesito chequearme todo, estoy muy mal en todo aspecto’”. Ante esto, le dijo que necesitaba un médico de cabecera y que lo mejor era es que viera un médico internista.

“Cuento corto, me convenció de que tenía que volverme vegana. Así que desde entonces no volví a comer carne, nada animal, ni huevos, ni leche. Nada”, expresó.

Además, agregó que para desinflamar su organismo, tenía que dejar el gluten. “Sin leche, si nada animal, vegana, sin gluten, y yo fumaba, poquito (...) también dejé el café, tomaba mucho café con splenda (stevia). Además, no he tomado vino. Lo he probado un par de veces, pero no le siento la gracia ya”, añadió.

“He cambiado radicalmente, ¿pero saben qué? Me quiero sentir sana, me quiero sentir, porque todos los días le pongo mucho empeño (...) La salud es lo más importante y yo dije ‘no más postergaciones y me voy a hacer cargo de esto”, manifestó.

“Así que esas son mis determinaciones”, concluyó Bolocco.

Revisa las palabras de Cecilia Bolocco