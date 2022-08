Mujer queda embarazada de su hijastro en la misma casa que compartía con su esposo

Marina Balmasheva ayudó a su esposo Alexey Shavyrin a criar un hijo que le había quedado tras una relación anterior. Pasaron los años viviendo bajo el mismo techo pero cuando el hijo de Alexey, llamado Vladimir entró en el desarrollo, empezaron a atraerse.

Evidentemente la relación del niño con la mujer no iba por el camino de verla como una madre sustituta. Ella no lo veía como un hijo, aunque asumía el rol de madrastra y lo cuidaba como cuidar a alguien cercano.

Ambos se atraían y el chico no había tenido ninguna experiencia amorosa o sexual, por lo que empezó a ver en Marina a algo más que la esposa de su papá.

El asunto fue que esa atracción fue mutua y Marina hizo su parte para que ambos siguieran adelante. “Iniciaron un romance a escondidas de todos, sobre todo del padre y del esposo”, citó Debate.com.mx.

Lo dijeron todo

Ella le llevaba 14 años. Ante la gente eran la madre son su hijo de crianza, pero el secreto no podía mantenerse oculto. Finalmente Marina y Vladimir decidieron contarle la verdad al mundo, incluido el marido de Marina y padre biológico de Vladimir.

Para el amor no hay edad ni limitaciones cuando es verdadero (Agencias)

“Ella sedujo a mi hijo… No había tenido novia antes de ella. No fueron tímidos para tener sexo mientras no estaba en casa. Hubiera perdonado el engaño si no fuera porque es mi hijo”, reveló Alexey.

“A pesar de las dificultades, madrastra e hijastro, ahora de 23 años, se convirtieron en marido y mujer y hoy son padres de un bebé de 20 meses y están a la espera de otro”, citó ElDiarioNY.com.

Para el amor no hay edad ni limitaciones cuando es verdadero (Agencias)

La acepta como es

Al darse a conocer esta historia fueron muchos los comentarios en las redes sociales. No faltaron los que cuestionaron a Marina por seducir al joven y por su apariencia, ya que luce un poco pasada de peso y mayor.

“Hay una cosa: él se enamoró de mí con todas mis cicatrices, celulitis, exceso de piel y personalidad. Y no quiero parecer mejor de lo que soy”, declaró Balmasheva en entrevista para The Sun. La mujer solo lamenta que ahora la relación de su actual marido con su padre es mala. Y bno es para menos.

Contenido relacionado

El odio por decreto: La insólita amenaza de muerte contra el escritor Salman Rushdie

Cierran el canal a YouTuber que pretendía comer sin pagar en restaurante