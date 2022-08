“A mi esa mujer no me agrada”: la sincera confesión de Steffi Méndez tras hablar sobre expareja de su padre

Steffi Méndez realizó una sincera confesión a través de redes sociales, luego que en un live en Instagram respondiera a una consulta de una seguidora sobre Marcela Duque, la expareja de su padre DJ Méndez. La joven respondió sobre el tema, luego que fuera tildada de “hipócrita” por una persona.

“En nuestra vida pasaron, tú no tienes ni idea, entonces hipócrita es, está lejos de que yo o alguien de mi familia hayamos sido hipócritas. El problema es que como la gente no se sabe las realidades y se cree todo lo que ve, eso está mal, porque siempre hay una realidad, una verdad que se esconde atrás de eso”, partió diciendo la influencer acorde a lo consignado por Tiempo X.

En ese sentido, afirmó que “el problema es que yo no les debo una explicación de por qué a mí esa mujer no me agrada. Pero si, si les calma saber porque me dicen todo el rato ‘¿Ya no hablas con la Marcela?’ Es como si hubiera hecho una secta de gente que pregunte por ella y durante años”.

“Son cosas privadas, las cual yo no me voy a sentar aquí en un live a contarles el daño que ella provocó como persona, yo no soy así. Mira a mí esa mujer no me agrada, pero no me sentaría en este live ahora a decir. No, no me agrada ella y punto final”, expresó.

“Imagínate, 15 años y que te digan ‘esta es tu madrastra, ella fue la que interrumpió tu familia, gracias a ella tu mamá y tu papá ya no están juntos’. 15 años, imagínate”, remató Steffi Méndez.